Магомед Адиев - о возможном уходе из "Анжи": я все отложил до конца турнира

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев рассказал о своем будущем."Уход из "Анжи"? До меня разговоры доходят. Я не буду скрывать, что люди обращаются. Я все отложил до конца чемпионата. Я хочу быть честен перед своими ребятами, болельщиками. Хотим выступить достойно и сохранить свое лицо. Будущее футбольного клуба туманно. Будем ждать", – сказал Адиев.