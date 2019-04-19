Россия РПЛ 2018/19
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19:21
Вандерсон: я бы не торопился провозглашать "Зенит" чемпионом - "Краснодар" ничуть не слабее (5)
Вандерсон: я бы не торопился провозглашать "Зенит" чемпионом - "Краснодар" ничуть не слабее (5)
18:38
Орлов: "Спартак" зимой взял кубок, а "Зенит" все проиграл. Но смеется тот, кто смеется последний (39)
Орлов: "Спартак" зимой взял кубок, а "Зенит" все проиграл. Но смеется тот, кто смеется последний (39)
17:12
Вандерсон: нас ждет важнейшая игра в выходные, но вообще для "Краснодара" сейчас все матчи как финальные (1)
Вандерсон: нас ждет важнейшая игра в выходные, но вообще для "Краснодара" сейчас все матчи как финальные (1)
13:17
Жена Макеева о Паке: в регионах люди вынуждены выживать на 7 тысяч рублей. А этот, #####, страдания испытал? (42)
Жена Макеева о Паке: в регионах люди вынуждены выживать на 7 тысяч рублей. А этот, #####, страдания испытал? (42)
11:19
Сергей Прядкин: мы обязательно будем конкурировать в Лиге чемпионов. Надо подождать чуть-чуть (8)
Сергей Прядкин: мы обязательно будем конкурировать в Лиге чемпионов. Надо подождать чуть-чуть (8)
11:03
Валерий Газзаев: нужно полностью убрать лимит на легионеров и увеличить стоимость телевизионных прав примерно в 40 раз (31)
Валерий Газзаев: нужно полностью убрать лимит на легионеров и увеличить стоимость телевизионных прав примерно в 40 раз (31)
08:12
Ройзман - о процессе над Кокориным и Мамаевым: Вы представляете, во сколько нам это все обходится? (13)
Ройзман - о процессе над Кокориным и Мамаевым: Вы представляете, во сколько нам это все обходится? (13)
Магомед Адиев - о возможном уходе из "Анжи": я все отложил до конца турнира
Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев рассказал о своем будущем.
"Уход из "Анжи"? До меня разговоры доходят. Я не буду скрывать, что люди обращаются. Я все отложил до конца чемпионата. Я хочу быть честен перед своими ребятами, болельщиками. Хотим выступить достойно и сохранить свое лицо. Будущее футбольного клуба туманно. Будем ждать", – сказал Адиев.
Матч Премьер
"Уход из "Анжи"? До меня разговоры доходят. Я не буду скрывать, что люди обращаются. Я все отложил до конца чемпионата. Я хочу быть честен перед своими ребятами, болельщиками. Хотим выступить достойно и сохранить свое лицо. Будущее футбольного клуба туманно. Будем ждать", – сказал Адиев.
Матч Премьер
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