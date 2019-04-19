Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Ахмат
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Ахмат 24 33
8 Оренбург 23 32
9 Арсенал Тула 23 32
10 Рубин 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Рашид Рахимов: игра с "Анжи" получилась довольно сложной

Наставник "Ахмата" Рашид Рахимов подвел итоги матча 24-го тура чемпионата России с "Анжи" (1:0).

"То, о чем мы говорили до матча случилось. В таких матчах не бывает фаворитов, она получилась достаточно сложной. Один эпизод может решить судьбу матча. У нас было два момента, а у соперника один. Нам удалось забить, очень важные три очка. После гола замены не совсем усилили игру. Исключение – последние пять минут", – сказал Рахимов.

Матч Премьер
Теги: Рахимов Анжи Ахмат
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