Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Урал
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Динамо 24 28
12 Крылья Советов 24 27
13 Урал 23 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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"Локомотив" - ЦСКА: Ахметов вернулся в стартовый состав

Стал известен состав ЦСКА на матч 24-го тура чемпионата России против "Локомотива".

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Теги: ЦСКА Локомотив
Сегодня, 18:08
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6
(1)
#6  vasiliy   (Сегодня, 21:05)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: командир
Цитата: vasiliy
почему мальчика из Мали не подтягивает Гончаренко -так и скиснет в молодежки и в аренду smirk

Летом, после сборов. Там видно будет, а то начнёт американцев бить на каждом углу

Цитата: vasiliy
почему мальчика из Мали не подтягивает Гончаренко -так и скиснет в молодежки и в аренду smirk

А чем этот мальчик хуже ( про Ахметова)

а чем японский лучше малийского он нап почему с Федей не попробывать wink

Цитата: Egorysche
Цитата: vasiliy
почему мальчика из Мали не подтягивает Гончаренко -так и скиснет в молодежки и в аренду smirk

Мальчик из Мали недавно выступал на молодёжном кубке Африки, а это значит что у него сейчас должен быть функциональный спад

так он и будет играть там постоянно если в дубле не пропадет значит спад будет всегда так что ли
Регистрация: 19.04.2019 [жалоба]
#5  командир   (Сегодня, 19:03)
  • -3
  •  (3)

Цитата: vasiliy
почему мальчика из Мали не подтягивает Гончаренко -так и скиснет в молодежки и в аренду smirk

Летом, после сборов. Там видно будет, а то начнёт американцев бить на каждом углу

Цитата: vasiliy
почему мальчика из Мали не подтягивает Гончаренко -так и скиснет в молодежки и в аренду smirk

А чем этот мальчик хуже ( про Ахметова)
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
#4  Egorysche   (Сегодня, 18:40)
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: vasiliy
почему мальчика из Мали не подтягивает Гончаренко -так и скиснет в молодежки и в аренду smirk

Мальчик из Мали недавно выступал на молодёжном кубке Африки, а это значит что у него сейчас должен быть функциональный спад
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#3  xxxxx  Клинсбург (Сегодня, 18:39)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Всем армейцам нужна победа, Всем удачи и футболистам без травм.!


--------------------
Папа-Гиннер не скупись!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
#2  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 18:25)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vasiliy
почему мальчика из Мали не подтягивает Гончаренко -так и скиснет в молодежки и в аренду

Ему 18 лет, может потому бережет, а то сломается? Он наверное пока не может играть все 90 минут на таких скоростях.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
#1  vasiliy   (Сегодня, 18:12)
  • -1
  •  (3)
online

почему мальчика из Мали не подтягивает Гончаренко -так и скиснет в молодежки и в аренду smirk
Регистрация: 19.04.2019 [жалоба]
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