Россия РПЛ 2018/19
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21:11
"Локомотив" и ЦСКА сыграли вничью (10)
"Локомотив" и ЦСКА сыграли вничью (10)
18:29
"Динамо" обыграло "Крылья Советов" (15)
"Динамо" обыграло "Крылья Советов" (15)
14:32
Защитник "Уфы" Никитин: не буду комментировать судейство. Причины поражения надо искать в себе
Защитник "Уфы" Никитин: не буду комментировать судейство. Причины поражения надо искать в себе
12:19
"Даже если б против них вышел Гитлер, я бы не был за них" - Уткин рассказал о самой нелюбимой команде (25)
"Даже если б против них вышел Гитлер, я бы не был за них" - Уткин рассказал о самой нелюбимой команде (25)
11:04
Федор Чалов: после поражения от "Оренбурга" нам надо реабилитироваться перед болельщиками и перед самими собой
Федор Чалов: после поражения от "Оренбурга" нам надо реабилитироваться перед болельщиками и перед самими собой
10:30
Валерий Рейнгольд: думаю, "Локомотив" и "Краснодар" победят своих соперников со счетом 2:0 (28)
Валерий Рейнгольд: думаю, "Локомотив" и "Краснодар" победят своих соперников со счетом 2:0 (28)
"Локомотив" - ЦСКА: Ахметов вернулся в стартовый состав
Стал известен состав ЦСКА на матч 24-го тура чемпионата России против "Локомотива".
ЦСКА : Акинфеев - Набабкин, Дивеев, Бекао, Магнуссон, Щенников - Ахметов, Обляков, Влашич - Сигурдссон, Чалов; запасные - Помазун, Васин, Эрнандес, Ефремов, Бистрович, Бийол.
ЦСКА : Акинфеев - Набабкин, Дивеев, Бекао, Магнуссон, Щенников - Ахметов, Обляков, Влашич - Сигурдссон, Чалов; запасные - Помазун, Васин, Эрнандес, Ефремов, Бистрович, Бийол.
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