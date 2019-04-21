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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Урал
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Динамо 24 28
12 Крылья Советов 24 27
13 Урал 23 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Артем Дзюба – седьмой игрок, забивший 100 голов в чемпионатах России

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба оформил дубль в матче 24-го тура РПЛ против "Краснодара" (3:2).

Он стал седьмым футболистом, которому удалось забить 100 голов в высшем российском дивизионе. Для достижения юбилейной отметки форварду понадобилось провести 303 матча.

До конца сезона капитан сборной России может обойти в списке бомбардиров главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака и Романа Павлюченко. От рекордсмена турнира Олега Веретенникова Дзюбу на данный момент отделяет 43 точных удара.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 10:17
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