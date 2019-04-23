Россия РПЛ 2018/19
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19:07
"Зенит-2" не будет расформирован (4)
"Зенит-2" не будет расформирован (4)
18:15
Следователь по делу Кокорина и Мамаева отказался от использования полиграфа для допроса обвиняемых и пострадавших Пака, Гайсина и Соловчука (8)
Следователь по делу Кокорина и Мамаева отказался от использования полиграфа для допроса обвиняемых и пострадавших Пака, Гайсина и Соловчука (8)
15:09
Президент "Анжи": правительство Дагестана наплевательски к нам относится. Им мой фейс не нравится (10)
Президент "Анжи": правительство Дагестана наплевательски к нам относится. Им мой фейс не нравится (10)
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Марез недоволен положением в "Сити" (1)
Марез недоволен положением в "Сити" (1)
МВД предпримет меры для обеспечения безопасности на матче "Арсенал" - "Спартак"
МВД предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности на матче 25-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и "Спартаком".
"Будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности", - приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы управления МВД России по Тульской области.
"Будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности", - приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы управления МВД России по Тульской области.
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