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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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МВД предпримет меры для обеспечения безопасности на матче "Арсенал" - "Спартак"

МВД предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности на матче 25-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и "Спартаком".

"Будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности", - приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы управления МВД России по Тульской области.
Теги: Арсенал Тула Спартак
Сегодня, 20:17
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