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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Адвокат Александра Кокорина: в среду врачи "Зенита" точно посетят футболиста в СИЗО

Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, сообщил, что в среду врачи петербургского клуба посетят футболиста в СИЗО "Бутырка".

Форвард испытывает проблемы с коленом из-за того, что он не прошел необходимую реабилитацию после операции на ноге.

- Врачи "Зенита" посетят Александра Кокорина завтра, - сказал Ромашов.

- Завтра же в Питере "Зенит" играет с "Динамо"?

- Ну, там же не все врачи во время матчей работают.

- Когда именно приедут к футболисту?

- Не знаю. Они с администрацией СИЗО уже решат.

- Но то, что завтра точно врачи будут у Кокорина, вы подтверждаете?

- Да, точно.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 08:26
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#1  yuri  спб (Сегодня, 08:36)
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козлы безрогие . Ваши паки практически угробили тех, кто играет.У кота не хватало зла , чтобы прибить бесполезный мусор.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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