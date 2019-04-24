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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 24 13
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Юрий Семин: отсутствие Смолова? Это наше внутреннее дело

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин остался доволен игрой команды в матче 25-го тура РПЛ с "Ростовом" (2:1). Перуанец Джефферсон Фарфан оформил дубль.

– Очень интересный матч. Думаю, он понравился болельщикам, – сказал Семин. – Наши футболисты провели хорошую игру. Была битва, в которой мы выдержали и победили.

– Тарасова вы выпустили "под Еременко" или по какой причине?

– Он выхолил потому, что в предыдущем матче хорошо вышел на замену и хорошо проводил тренировочную работу. Потому и играл, независимо от Еременко.

– А почему не было Смолова, который тоже неплохо провел прошлый матч?

– Это наше решение. Почему – я ответить не могу, это наше внутреннее дело. Но Фарфан же хорошо сыграл?

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семин Смолов Локомотив
Сегодня, 21:46
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#2  Сергей Шубин   (Сегодня, 21:56)
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online

Палыч, ты единственный, кто делал Локо чемпионом. Ты как Арсен Венгер для Арсенала. Дай Боже тебе сил и здоровья.
Временами, правда, трусливо играем. Игроки-то норм собраны. Но, в конце сезона, очки все важны. Осталось 5 матчей. Второе место точно не отдавать никому!
Регистрация: 24.04.2019 [жалоба]
#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 21:54)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Нужно как-то от пешеходов и лавочников избавляться.
Ману весь год борется за контракт, Смолов в сезоне сыграл от силы три матча по которым к нему нет претензий.
Нужно подтягавать своих воспитанников, а не кормить за даром чужих. Лучше иметь в обойме игрока уровня Коломейцева, который всего себя оставит в матче, чем звездуна Фернандеша, который может и мяч придержать и момент создать, но под настроение.


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Believe LOKO (is reaL)

'Горит резина, играет Зина'
Куда ты Зина, в тебе резина.
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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