Юрий Семин: отсутствие Смолова? Это наше внутреннее дело

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин остался доволен игрой команды в матче 25-го тура РПЛ с "Ростовом" (2:1). Перуанец Джефферсон Фарфан оформил дубль.– Очень интересный матч. Думаю, он понравился болельщикам, – сказал Семин. – Наши футболисты провели хорошую игру. Была битва, в которой мы выдержали и победили.– Он выхолил потому, что в предыдущем матче хорошо вышел на замену и хорошо проводил тренировочную работу. Потому и играл, независимо от Еременко.– Это наше решение. Почему – я ответить не могу, это наше внутреннее дело. Но Фарфан же хорошо сыграл?