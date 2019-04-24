Россия РПЛ 2018/19
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Юрий Семин: отсутствие Смолова? Это наше внутреннее дело
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин остался доволен игрой команды в матче 25-го тура РПЛ с "Ростовом" (2:1). Перуанец Джефферсон Фарфан оформил дубль.
– Очень интересный матч. Думаю, он понравился болельщикам, – сказал Семин. – Наши футболисты провели хорошую игру. Была битва, в которой мы выдержали и победили.
– Тарасова вы выпустили "под Еременко" или по какой причине?
– Он выхолил потому, что в предыдущем матче хорошо вышел на замену и хорошо проводил тренировочную работу. Потому и играл, независимо от Еременко.
– А почему не было Смолова, который тоже неплохо провел прошлый матч?
– Это наше решение. Почему – я ответить не могу, это наше внутреннее дело. Но Фарфан же хорошо сыграл?
"Спорт-Экспресс"
– Очень интересный матч. Думаю, он понравился болельщикам, – сказал Семин. – Наши футболисты провели хорошую игру. Была битва, в которой мы выдержали и победили.
– Тарасова вы выпустили "под Еременко" или по какой причине?
– Он выхолил потому, что в предыдущем матче хорошо вышел на замену и хорошо проводил тренировочную работу. Потому и играл, независимо от Еременко.
– А почему не было Смолова, который тоже неплохо провел прошлый матч?
– Это наше решение. Почему – я ответить не могу, это наше внутреннее дело. Но Фарфан же хорошо сыграл?
"Спорт-Экспресс"
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