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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 24 13
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Владимир Пильгуй: Дзюба не совсем прав, "Динамо" не только отсиживалось в обороне

Бывший вратарь сборной СССР и "Динамо" Владимир Пильгуй в интервью Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в матче 25-го тура Премьер-Лиги против "Зенита" (0:2).

- О матче:

Конечно, "Зенит" сильнее по подбору футболистов, по техническому оснащению, и игра это показала, результат логичный. Но реализуй в первом тайме свой момент Фёдор Черных, не знаю, может, игра повернулась бы в другую сторону. Не хватало нам индивидуальной техники, чтобы противостоять питерцам. Ну и, опять же, два пропущенных мяча с фланговых передач, динамовцы своих оппонентов перекрыть не смогли, хотя, казалось, что Артём Дзюба и Сердар Азмун перекрыты... и моменты у хозяев поля после фланговых атак были и помимо результативных. Это и есть причина поражения.

- О словах Дзюбы после первого тайма: "Динамо" всегда играет на атаку, а к нам приехали - ввосьмером защищаются":

Не согласен с этой фразой, потому что в первом тайме москвичи сделали ставку на контратаки и не отсиживались только в обороне. Тот же выход Черных один на один показывает, что команда была готова атаковать. Считаю, что Дзюба не совсем прав.

- О чемпионской гонке и борьбе за попадание в Лигу чемпионов:

Думаю, "Зенит" вряд ли отпустит золотые медали, отрыв довольно большой за 5 туров до конца, и я не думаю что может что-то измениться в борьбе за первое место. А в остальном, "Локомотив" сегодня выиграл в непростом матче, ЦСКА тоже победил, а "Краснодар", к сожалению, в двух последних матчах упустил 5 очков. "Быкам" будет сложнее, а у столичных команд наиболее реальные шансы вслед за "Зенитом" пробиться в Лигу чемпионов.

- О словах заместитель гендиректора "Динамо" Роман Широков: "У "Ростова" и "Оренбурга" составы не сильнее, чем у "Динамо", но они борются за еврокубки"

Я не согласен с тем, что "Оренбург" за что-то борется, а "Динамо" нет. Наша команда сейчас борется за своё место и хочет выйти из сложившейся ситуации. Если говорить о составе, то у "Динамо" не самый слабый состав в Премьер-Лиге, как я и говорил ранее, команда должна оказаться на финише на 9-10 строчке. А так, я не мотивов, по которым Широков это сказал.

- О предстоящей игре "Динамо" против "Ахмата":

Безусловно, нужно побеждать и вылезать из зоны стыковых матчей. Думаю, это важный матч, и результат будет положительный.
Теги: Пильгуй Зенит Динамо
Вчера, 23:48
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