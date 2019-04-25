Россия РПЛ 2018/19
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Юрий Дюпин: мы понимаем, что кроме нас самих нам никто не поможет
Вратарь "Анжи" Юрий Дюпин после поражения от ЦСКА (0:2) в матче 25-го тура чемпионата России посетовал на реализацию моментов.
– Если бы мы реализовали наши пару моментов в первом тайме, то игралось бы полегче. Может это наложилось, – рассказал Дюпин. – Но пацанам спасибо за самоотдачу. Играли хорошо. Чуть-чуть не хватило. А сам матч получился лучше, чем с "Зенитом" и "Краснодаром". Были хорошие выходы в атаку, но подвела реализация.
– У вас было много потерь на своей половине поля. Это ЦСКА был быстр или вы не успевали?
– ЦСКА хорошо идет в высокий прессинг. Мы это знали и пытались выходить через короткий пас. Но они хорошо перекрывали зоны, к сожалению, поэтому было много потерь.
– То есть для вас ЦСКА не преподнес сюрпризы?
– Да. Мы разбирали соперника. Армейцы сыграли в тот футбол, который мы ожидали. Но наши защитники немного не успевали в тех моментах, которые создавал соперник.
– Какая сейчас атмосфера внутри команды?
– Мы поддерживаем друг друга. Все понимают, что кроме самих себя нам никто не поможет. Нужно выхолить и делать все, чтобы после сезона было достойное продолжение карьеры. У нас много молодежи, которой выпал шанс, которого они даже не ждали. Я думаю, если бы с финансами было все хорошо – им бы не дали этого шанса. Поэтому они должны по максимуму воспользоваться такой возможностью.
– Какая мотивация у опытных игроков, которым уже нечего доказывать?
– Я бы не сказал, что я имею большой опыт выступления на таком уровне. Для меня это первый сезон. Но нашим опытным ребятам тоже есть, что доказывать. Потому что никто не собирается заканчивать карьеру. Летом нужно будет искать новые клубы, если у "Анжи" не выправится ситуация. Поэтому нужно держать себя в тонусе.
"Спорт-Экспресс"
– Если бы мы реализовали наши пару моментов в первом тайме, то игралось бы полегче. Может это наложилось, – рассказал Дюпин. – Но пацанам спасибо за самоотдачу. Играли хорошо. Чуть-чуть не хватило. А сам матч получился лучше, чем с "Зенитом" и "Краснодаром". Были хорошие выходы в атаку, но подвела реализация.
– У вас было много потерь на своей половине поля. Это ЦСКА был быстр или вы не успевали?
– ЦСКА хорошо идет в высокий прессинг. Мы это знали и пытались выходить через короткий пас. Но они хорошо перекрывали зоны, к сожалению, поэтому было много потерь.
– То есть для вас ЦСКА не преподнес сюрпризы?
– Да. Мы разбирали соперника. Армейцы сыграли в тот футбол, который мы ожидали. Но наши защитники немного не успевали в тех моментах, которые создавал соперник.
– Какая сейчас атмосфера внутри команды?
– Мы поддерживаем друг друга. Все понимают, что кроме самих себя нам никто не поможет. Нужно выхолить и делать все, чтобы после сезона было достойное продолжение карьеры. У нас много молодежи, которой выпал шанс, которого они даже не ждали. Я думаю, если бы с финансами было все хорошо – им бы не дали этого шанса. Поэтому они должны по максимуму воспользоваться такой возможностью.
– Какая мотивация у опытных игроков, которым уже нечего доказывать?
– Я бы не сказал, что я имею большой опыт выступления на таком уровне. Для меня это первый сезон. Но нашим опытным ребятам тоже есть, что доказывать. Потому что никто не собирается заканчивать карьеру. Летом нужно будет искать новые клубы, если у "Анжи" не выправится ситуация. Поэтому нужно держать себя в тонусе.
"Спорт-Экспресс"
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