СМИ: "Спартак" вправе расстаться с Глушаковым за ползарплаты

Летом "Спартак" может разорвать контракт с 32-летним полузащитником Денисом Глушаковым.Соглашение заключено до конца июня 2020 года, оклад хавбека – около 3 миллионов евро в год. При этом, по нашим данным, в договоре есть пункт, по которому клуб имеет право прекратить трудовые отношения с ветераном по своей инициативе, выплатив Глушакову половину зарплаты за период, остающийся до окончания срока контракта.Таким образом, "Спартак" способен расстаться с футболистом, выдав ему около 1,5 миллиона евро.