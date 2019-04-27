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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 26 20
16 Енисей 25 16
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Новости партнеров

СМИ: "Спартак" вправе расстаться с Глушаковым за ползарплаты

Летом "Спартак" может разорвать контракт с 32-летним полузащитником Денисом Глушаковым.

Соглашение заключено до конца июня 2020 года, оклад хавбека – около 3 миллионов евро в год. При этом, по нашим данным, в договоре есть пункт, по которому клуб имеет право прекратить трудовые отношения с ветераном по своей инициативе, выплатив Глушакову половину зарплаты за период, остающийся до окончания срока контракта.

Таким образом, "Спартак" способен расстаться с футболистом, выдав ему около 1,5 миллиона евро.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак Глушаков
Сегодня, 19:08
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#1  Spartacus1971   (Сегодня, 19:26)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну если так,то можно,всё-таки он помог нам в чемпионский сезон.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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