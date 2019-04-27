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Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 26 20
16 Енисей 25 16
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Дмитрий Хохлов: впечатления от матча с "Ахматом" нехорошие

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал игру с "Ахматом" (0:0) в матче 26-го тура чемпионата России.

"Впечатления нехорошие. Ничья нас не устраивает, качеством игры команды недовольны. Да, вязкая игра. Да, несколько дней назад играли календарную игру. Да, подустали, но впечатление от игры не очень хорошее", - цитирует Хохлова "Спорт-Экспресс".
Теги: Хохлов Динамо Ахмат
Вчера, 22:08
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