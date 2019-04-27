Дмитрий Хохлов: впечатления от матча с "Ахматом" нехорошие

Россия РПЛ 2018/19
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Вчера, 23:53
Илья Чебану: все разногласия ушли из "Локомотива"
Илья Чебану: все разногласия ушли из "Локомотива"
Вчера, 23:28
Тренер "Шальке": возможно, нам сегодня повезло
Тренер "Шальке": возможно, нам сегодня повезло
Вчера, 23:04
Григорян штурмует ФНЛ. Анонс 34-го тура ФНЛ
Григорян штурмует ФНЛ. Анонс 34-го тура ФНЛ
Вчера, 22:25
Олег Иванов: утка на поле? Нобель Арустамян закинул (2)
Олег Иванов: утка на поле? Нобель Арустамян закинул (2)
Вчера, 21:29
"Севилья" в твиттере: эй, АПЛ, если никто из ваших команд не хочет занимать 4-е место, можете отдать его нам? (1)
"Севилья" в твиттере: эй, АПЛ, если никто из ваших команд не хочет занимать 4-е место, можете отдать его нам? (1)
Вчера, 21:22
Николай Комличенко - лучший бомбардир чемпионата Чехии! До рекорда не хватило 1 гола (2)
Николай Комличенко - лучший бомбардир чемпионата Чехии! До рекорда не хватило 1 гола (2)
Вчера, 21:19
Люсьен Фавр: гонка за титул в бундеслиге завершена (2)
Люсьен Фавр: гонка за титул в бундеслиге завершена (2)
Вчера, 21:03
"Рома" на своем поле разгромила "Кальяри"
"Рома" на своем поле разгромила "Кальяри"
Вчера, 20:54
"Динамо" и "Ахмат" не забили голов (11)
"Динамо" и "Ахмат" не забили голов (11)
Вчера, 20:29
Маурисио Почеттино: мы должны смотреть вперёд, нельзя долго думать об игре с "Вест Хэмом"
Маурисио Почеттино: мы должны смотреть вперёд, нельзя долго думать об игре с "Вест Хэмом"
Вчера, 20:19
Зинедин Зидан: слухи про мою власть в "Реале" - неправда, я не главный даже у себя дома (1)
Зинедин Зидан: слухи про мою власть в "Реале" - неправда, я не главный даже у себя дома (1)
Вчера, 19:21
"Вулверхэмптон" поднялся на седьмое место в АПЛ
"Вулверхэмптон" поднялся на седьмое место в АПЛ
Вчера, 19:18
"Атлетико" благодаря автоголу обыграл "Вальядолид"
"Атлетико" благодаря автоголу обыграл "Вальядолид"
Вчера, 19:08
СМИ: "Спартак" вправе расстаться с Глушаковым за ползарплаты (1)
СМИ: "Спартак" вправе расстаться с Глушаковым за ползарплаты (1)
Вчера, 18:52
Валерий Карпин: "Ростов" пять 500-процентных моментов не забил (7)
Валерий Карпин: "Ростов" пять 500-процентных моментов не забил (7)
Вчера, 18:39
Ещё повоюем. «Анжи» отобрал очки у «Ростова»
Ещё повоюем. «Анжи» отобрал очки у «Ростова»
Вчера, 18:38
"Боруссия" дома проиграла "Шальке" (1)
"Боруссия" дома проиграла "Шальке" (1)
Вчера, 18:23
"Ростов" не смог обыграть "Анжи" (18)
"Ростов" не смог обыграть "Анжи" (18)
Вчера, 18:01
"Динамо" – "Ахмат": стали известны стартовые состав
"Динамо" – "Ахмат": стали известны стартовые состав
Вчера, 17:46
Карим Бензема пропустит ближайший матч из-за травмы
Карим Бензема пропустит ближайший матч из-за травмы
Вчера, 17:28
Борис Игнатьев - о шансах "Зенита на победу в РПЛ: вспомните времена Манчини, когда тоже был отрыв, а потом вдруг пошел сбой (7)
Борис Игнатьев - о шансах "Зенита на победу в РПЛ: вспомните времена Манчини, когда тоже был отрыв, а потом вдруг пошел сбой (7)
Вчера, 17:21
Жировым интересуются несколько клубов Бундеслиги
Жировым интересуются несколько клубов Бундеслиги
Вчера, 17:10
Певица Юлианна Караулова назвала Джикию легендой футбола (13)
Певица Юлианна Караулова назвала Джикию легендой футбола (13)
Вчера, 16:49
"Вест Хэм" добился гостевой победы над "Тоттенхэмом"
"Вест Хэм" добился гостевой победы над "Тоттенхэмом"
Вчера, 16:44
Валерий Гладилин: Кононов пока не поставил игру, которую хотел (3)
Валерий Гладилин: Кононов пока не поставил игру, которую хотел (3)
Вчера, 16:14
"Атлетик" и "Алавес" сыграли вничью
"Атлетик" и "Алавес" сыграли вничью
Вчера, 15:56
"Анжи" - "Ростов": команды огласили составы
"Анжи" - "Ростов": команды огласили составы
Вчера, 15:43
Агент Ташаева: уход Александра из "Спартака"? Впервые слышу (6)
Агент Ташаева: уход Александра из "Спартака"? Впервые слышу (6)
Вчера, 15:01
Поль Погба согласовал контракт с "Реалом"
Поль Погба согласовал контракт с "Реалом"
Вчера, 14:35
Диего Симеоне: второе место в Примере? Не думаю, что это провал (1)
Диего Симеоне: второе место в Примере? Не думаю, что это провал (1)
Вчера, 14:30
Источник: Глушаков покинет "Спартак" в конце сезона. Решение по Комбарову будет принято позже (42)
Источник: Глушаков покинет "Спартак" в конце сезона. Решение по Комбарову будет принято позже (42)
Вчера, 14:05
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Вчера, 13:49
Адвокат: судя по всему обвинитель будет просить для Кокорина и Мамаева 5 лет лишения свободы (26)
Адвокат: судя по всему обвинитель будет просить для Кокорина и Мамаева 5 лет лишения свободы (26)
Дмитрий Хохлов: впечатления от матча с "Ахматом" нехорошие
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал игру с "Ахматом" (0:0) в матче 26-го тура чемпионата России.
"Впечатления нехорошие. Ничья нас не устраивает, качеством игры команды недовольны. Да, вязкая игра. Да, несколько дней назад играли календарную игру. Да, подустали, но впечатление от игры не очень хорошее", - цитирует Хохлова "Спорт-Экспресс".
"Впечатления нехорошие. Ничья нас не устраивает, качеством игры команды недовольны. Да, вязкая игра. Да, несколько дней назад играли календарную игру. Да, подустали, но впечатление от игры не очень хорошее", - цитирует Хохлова "Спорт-Экспресс".
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