Россия РПЛ 2018/19
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"Локомотив" дома с трудом обыграл "Енисей"
В матче 26-го тура чемпионата России "Локомотив" дома выиграл у "Енисея".
Чемпионат России
26 тур
"Локомотив" – "Енисей" 2:1
Голы: Кичин, 67 (автогол), Костюков, 84, Фарфан, 88
"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Рыбусь, Тарасов (Фернандеш, 46), Игнатьев (Идову, 71), Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Смолов (Жамалетдинов, 46), Фарфан.
"Енисей": Нестеренко, Грицаенко, Сарр, Гаджибеков, Кичин, Данченко, Торбинский, Зотов, Хубулов (Костюков, 80), Савичев (Комков, 63), Соболев (Кутьин, 56).
Предупреждения: Зотов, 31, Грицаенко, 41, Кичин, 54, Баринов, 75, Зотов, 81
Чемпионат России
26 тур
"Локомотив" – "Енисей" 2:1
Голы: Кичин, 67 (автогол), Костюков, 84, Фарфан, 88
"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Рыбусь, Тарасов (Фернандеш, 46), Игнатьев (Идову, 71), Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Смолов (Жамалетдинов, 46), Фарфан.
"Енисей": Нестеренко, Грицаенко, Сарр, Гаджибеков, Кичин, Данченко, Торбинский, Зотов, Хубулов (Костюков, 80), Савичев (Комков, 63), Соболев (Кутьин, 56).
Предупреждения: Зотов, 31, Грицаенко, 41, Кичин, 54, Баринов, 75, Зотов, 81
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