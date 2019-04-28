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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 26 49
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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"Локомотив" дома с трудом обыграл "Енисей"

В матче 26-го тура чемпионата России "Локомотив" дома выиграл у "Енисея".

Чемпионат России

26 тур

"Локомотив" – "Енисей" 2:1

Голы: Кичин, 67 (автогол), Костюков, 84, Фарфан, 88

"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Рыбусь, Тарасов (Фернандеш, 46), Игнатьев (Идову, 71), Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Смолов (Жамалетдинов, 46), Фарфан.

"Енисей": Нестеренко, Грицаенко, Сарр, Гаджибеков, Кичин, Данченко, Торбинский, Зотов, Хубулов (Костюков, 80), Савичев (Комков, 63), Соболев (Кутьин, 56).

Предупреждения: Зотов, 31, Грицаенко, 41, Кичин, 54, Баринов, 75, Зотов, 81
Теги: Локомотив Енисей
Сегодня, 15:53
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27
(0)
#27  pivo69  Германия (Сегодня, 17:26)
  • -1
  •  (1)
online

Локомотив с победой!
Трудно настроиться на игру против
последней команды...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#26  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 17:18)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Играли Локо и Енисей, а ж*пу рвет у бомжей.
Вы смотрите свой матч, там клоунада почище Бенни Хилла.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#25  miktar   (Сегодня, 17:11)
  • -4
  •  (4)
online

Последние 10 чемпионатов можно было не смотреть.

В АДУ гореть сценаристам!


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
за ЦСКА с 1966
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#24  Mitryas   (Сегодня, 17:07)
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Расслабьте булки девоньки, вас уже отодрали
Регистрация: 15.09.2018 [жалоба]
#23  Яamon   (Сегодня, 17:02)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Mitryas
Вы вообще отскочили давалки

мешок обоссаный, вам после каждого второго матча должно быть стыдно. а после минского динамо - вообще век молчать

Цитата: лад
Хотелось бы ошибаться

никуя тебе не хотелось бы. хотелось бы - посмотрел бы матч и сделал бы правильные выводы. твоё "иго-го" обусловлено пониманием того факта, что прямая путёвка в ЛЧ уплывает всё дальше
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#22  vent2012i  моршанск (Сегодня, 16:54)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Mitryas,
бомж...
Регистрация: 29.08.2013 [жалоба]
#21  F.Totti.   (Сегодня, 16:52)
  • -3
  •  (5)

Цитата: anonymous
Цитата: serega_user
Илюша, а ты у нас теперь за Локомотив?

сегодня да, он за Локо топил, а когда Спартак выигрывает, то за Спартак топит

сказал конский аноним smile
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#20  Mitryas   (Сегодня, 16:48)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lokoflesh
Опасался, что сегодня не донастроимся, все же не ЦСКА, Ахмат и Ростов, но слава богу, что все получилось.
Енисей тоже отмечу, хорошо держали временами мяч, но конечно в обороне и в атаке очень слабо играют.
Спасибо Леше и Джеффу за победу, Палыч конечно команду на разборе почехвостит.
Всех локомотивцев с победой!

Вы вообще отскочили давалки
Регистрация: 15.09.2018 [жалоба]
#19  anonymous   (Сегодня, 16:39)
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: serega_user
Илюша, а ты у нас теперь за Локомотив?

сегодня да, он за Локо топил, а когда Спартак выигрывает, то за Спартак топит
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#18  F.Totti.   (Сегодня, 16:38)
  • -3
  •  (5)

Цитата: serega_user
Илюша, а ты у нас теперь за Локомотив?

Оба твоих умозаключения мимо))
Цитата: serega_user
Спрятался бы после Арсенала, да не выползал,

Это ваш конек по теткам шифроваться,а то что проиграли,так к этому все и шло,еще бы Арсенал на 5 место пропустили бы и вообще бы супер было,ибо не может человек с лошадиной фамилией возглавлять Спартак)
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#17  serega_user  serega_user (Сегодня, 16:32)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Totti,
Илюша, а ты у нас теперь за Локомотив? А? Спрятался бы после Арсенала, да не выползал, ослик ты наш wink
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#16  F.Totti.   (Сегодня, 16:25)
  • +1
  •  (7)

Цитата: Gor68
Цитата: лад
Хотелось бы ошибаться, но этот матч "с душком". Подозреваю, что Кичин был сегодня на подработке. Игрок Енисея играл во втором тайме очень странно.

А концовка сомнений не вызвала? Всю игру ""Локо" демонстрировал абсолютную импотенцию в атаке, а стоило пропустить - тут же отыгрался. И такое не впервые. Либо они с кем-то сделку заключили, либо...даже боюсь подумать. wink

Ослики,а вы не задумывались о том что Локо просто сильнее?!Или так и будите всех по Гинеру судить?)
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#15  anonymous   (Сегодня, 16:21)
  • +2
  •  (2)
online

Фарфан всю игру делает в Локо, Смолов только команде ФНЛ поможет и то не точно
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#14  Бриг   (Сегодня, 16:16)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Локомотив одержал непростую победу. Енисей боролся, старался, но не смог удержать ничью.
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#13  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 16:15)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerafromsplus
Кучука вам надо

Нам Красножана хватит


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#12  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 16:15)
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Опасался, что сегодня не донастроимся, все же не ЦСКА, Ахмат и Ростов, но слава богу, что все получилось.
Енисей тоже отмечу, хорошо держали временами мяч, но конечно в обороне и в атаке очень слабо играют.
Спасибо Леше и Джеффу за победу, Палыч конечно команду на разборе почехвостит.
Всех локомотивцев с победой!


--------------------
Believe LOKO (is reaL)
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#11  Gor68  г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 16:15)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: лад
Хотелось бы ошибаться, но этот матч "с душком". Подозреваю, что Кичин был сегодня на подработке. Игрок Енисея играл во втором тайме очень странно.

А концовка сомнений не вызвала? Всю игру ""Локо" демонстрировал абсолютную импотенцию в атаке, а стоило пропустить - тут же отыгрался. И такое не впервые. Либо они с кем-то сделку заключили, либо...даже боюсь подумать. wink
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#10  valerafromsplus   (Сегодня, 16:09)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
ЛОКО - команда всегда с сюрпризом. Это тоже причина, по которой я болею за клуб. joy

Цитата: Колян Безмолвный
Это уровень нашего чемпионата - команда с такой игрой на втором месте!В еврокубках разнесут...


Вас уже разнесли. Кучука вам надо! bowtie
Регистрация: 15.08.2013 [жалоба]
#9  ROCKER  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:08)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Колян Безмолвный
Это уровень нашего чемпионата - команда с такой игрой на втором месте!В еврокубках разнесут...

Это как подать! А можно сказать, что в чемпе бескомпромиссная борьба - последняя команда почти ни в чем не уступила второй...


--------------------
Хотите, чтобы в споре ваше слово было последним? Скажите оппоненту: "Пожалуй, Вы правы!" (У. Черчилль)
Регистрация: 15.09.2012 [жалоба]
#8  styh  Советский Союз (Сегодня, 16:07)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: alexpyat
Блин, вот любят игроки Локомотива в самых проходных матчах положить болт на игру настолько, что до конца матча болельщики на валидоле... Благо хоть победа... Хотя и игра сегодня отстой

Не без этого братишка, еле победили. Игра никакущая но хоть победа.Слава Богу что у нас есть Фарфан.


--------------------
Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#7  Колян Безмолвный   (Сегодня, 16:05)
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Это уровень нашего чемпионата - команда с такой игрой на втором месте!В еврокубках разнесут...
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#6  teacher   (Сегодня, 16:03)
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не дает Локо расслабиться!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
#5  filin89  Коми Африка (Сегодня, 16:02)
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
С победой. Реализация пздц, что бы мы делали без Джеффа..
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#4  Spartacus1971   (Сегодня, 16:00)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Счёт по игре,Сёмин метр.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#3  volhv66   (Сегодня, 15:57)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
С наскока не получилось. Расслабились. Это плохо. Но есть Фарфан, ФАРФАНИЩЕ!!!!
Регистрация: 13.04.2019 [жалоба]
#2  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 15:56)
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Блин, вот любят игроки Локомотива в самых проходных матчах положить болт на игру настолько, что до конца матча болельщики на валидоле... Благо хоть победа... Хотя и игра сегодня отстой
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#1  лад  USSR (Сегодня, 15:53)
  • +2
  •  (16)
Болеет за:
ЦСКА
Хотелось бы ошибаться, но этот матч "с душком". Подозреваю, что Кичин был сегодня на подработке. Игрок Енисея играл во втором тайме очень странно.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
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