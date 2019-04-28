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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Миодраг Божович: удаление? Эмоции были у судьи

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович на пресс-конференции прокомментировал итог встречи 26-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (2:4).

– Мы провалили начало матча, поэтому и проиграли. "Зенит" быстро забил два гола, потом третий, мы были близки к крупному разгрому, отыграли два мяча, была надежда сделать что-то большее. Во втором тайме пытались больше контролировать мяч, где-то повезло, где-то нет. У "Зенита" было пара моментов у нас пара моментов. "Зенит" заслуженно победил, но мне жаль, что так быстро в начале пропустили.

– Прокомментируйте удаление Шейдаева. Его оправдывает то, что он играл перед трибунами Санкт-Петербурга, в котором он вырос?

– Эмоции были у судьи. Зачем его оправдывать? Драку начал первым другой игрок, а он ничего не сделал.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Божович Зенит Крылья Советов
Сегодня, 19:08
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6
(1)
#6  Blessing  Спб (Сегодня, 19:49)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
С этой долбанной трансляцией, я и не знал, что было удаление. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#5  Gudvin  Тверь (Сегодня, 19:43)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Петуш.к железнодоржный!!!!Яamon...
Регистрация: 28.02.2019 [жалоба]
#4  acuk  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:29)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Руки распускать начал Шейдаев, за что и получил жёлтую карточку, и до кучи Оздоеву судье пришлось показывать, который его не трогал даже.Тут судья повёл себя эмоционально, наказав игрока Зенита, который агрессии не проявлял
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
#3  Irbis   (Сегодня, 19:26)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Яamon,
Неадекват
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#2  Яamon   (Сегодня, 19:19)
  • -8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Локомотив»
очевидно, никого из зины в подобной ситуации не осмелился бы удалить
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#1  Irbis   (Сегодня, 19:11)
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Божович ты чё всех за идиотов держишь..шейдаев первый начал
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
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