"Зенит" может оформить чемпионство 4 мая

"Зенит" накануне одержал победу над "Крыльями Советов" (4:2)."Сине-бело-голубые" могут оформить чемпионство уже в следующем туре. Для этого команде Сергея Семака нужно будет обыграть в гостях "Ахмат" и надеяться на то, что "Локомотив" потеряет очки в игре с "Арсеналом".