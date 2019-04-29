Россия РПЛ 2018/19
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Вячеслав Колосков: Кокорин и Мамаев не те фигуры, чтобы устраивать показательный суд
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от судебных разбирательств по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.
"Честно говоря, я не разделяю мнения о том, что процесс носит показательный характер, не те времена сегодня. К тому же фигуры для российского спорта и в целом для страны, они не столь значимые, чтобы против них осознанно применялись подобные меры. Больше свяжу это с плохой работой адвокатов, возможно, они где-то ошиблись", - цитирует Колоскова RT.
"Честно говоря, я не разделяю мнения о том, что процесс носит показательный характер, не те времена сегодня. К тому же фигуры для российского спорта и в целом для страны, они не столь значимые, чтобы против них осознанно применялись подобные меры. Больше свяжу это с плохой работой адвокатов, возможно, они где-то ошиблись", - цитирует Колоскова RT.
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