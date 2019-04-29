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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Вячеслав Колосков: Кокорин и Мамаев не те фигуры, чтобы устраивать показательный суд

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от судебных разбирательств по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Честно говоря, я не разделяю мнения о том, что процесс носит показательный характер, не те времена сегодня. К тому же фигуры для российского спорта и в целом для страны, они не столь значимые, чтобы против них осознанно применялись подобные меры. Больше свяжу это с плохой работой адвокатов, возможно, они где-то ошиблись", - цитирует Колоскова RT.
Теги: Колосков Кокорин Мамаев
Сегодня, 18:10
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#2  Ахилл  Ульяновск (Сегодня, 18:28)
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online
Болеет за:
«Спартак»
По-моему, и времена самые те, да и фигуры подходящие.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 18:21)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Точно. Нужно тебя и Мудко расследовать.


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Believe LOKO (is reaL)

заПитерасты за Сеннитъ
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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