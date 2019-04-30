Билеты на кубковой финал в Самаре стоят от 250 до 1000 рублей

Стала известна стоимость билетов на финал Кубка России – попасть на решающий матч можно за 250 рублей.Стоимость самого дорого билета – 1000 рублей.Кубковый финал пройдет 22 мая на стадионе "Самара Арена" в Самаре.