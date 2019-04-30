Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Александр Мостовой: кандидатура Кононова в "Спартаке" была непонятна изначально

Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Алекандр Мостовой оценил шансы Олега Кононова остаться на посту главного тренера красно-белых по итогам текущего сезона.

"Если у руководства действительно есть уверенность в Кононове, то вряд ли оно будет применять крайние меры по отношению к нему. Его назначили на пост главного тренера "Спартака" сравнительно недавно, поэтому не верю в то, что его уволят в ближайшее время. В этом нет смысла. Другой вопрос, что когда Кононова звали в "Спартак", неужели никто не задумывался о том, что дела могут стать еще хуже?" - цитирует Мостового "Газета.ру"

Также эксперт подчеркнул, что скептически отнесся к приглашению Кононова в "Спартак" еще до его официального назначения на пост наставника москвичей.

"Он ушел из тульского "Арсенала" в такой большой клуб. Но "Спартак" - это совершенно другая команда. Одно дело, если бы пригласили специалиста с именем или кого-нибудь из-за границы. Кононова многие и не знают даже", - подчеркнул Мостовой.
Теги: Мостовой Спартак Кононов
Сегодня, 22:55
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(1)
#3  Blessing  Спб (Сегодня, 23:20)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Всем понятно, что пригласили потому, что за ним закрепилось реноме "ставит спартаковский футбол", только Мостовому это не ясно.
Как всё таки в спартаке любят бить лежачих....


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 23:05)
  • +1
  •  (1)
online

пока судебная система будет карательной\. тут никогда не будет справедливости. Олигархи , прихвостни их и т.п. Кононов тоже..
да и я тоже


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  diego milito 22   (Сегодня, 23:01)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Что докопался до Кононова? Завидуешь, что ли?
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама