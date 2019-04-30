Россия РПЛ 2018/19
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Александр Мостовой: кандидатура Кононова в "Спартаке" была непонятна изначально
Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Алекандр Мостовой оценил шансы Олега Кононова остаться на посту главного тренера красно-белых по итогам текущего сезона.
"Если у руководства действительно есть уверенность в Кононове, то вряд ли оно будет применять крайние меры по отношению к нему. Его назначили на пост главного тренера "Спартака" сравнительно недавно, поэтому не верю в то, что его уволят в ближайшее время. В этом нет смысла. Другой вопрос, что когда Кононова звали в "Спартак", неужели никто не задумывался о том, что дела могут стать еще хуже?" - цитирует Мостового "Газета.ру"
Также эксперт подчеркнул, что скептически отнесся к приглашению Кононова в "Спартак" еще до его официального назначения на пост наставника москвичей.
"Он ушел из тульского "Арсенала" в такой большой клуб. Но "Спартак" - это совершенно другая команда. Одно дело, если бы пригласили специалиста с именем или кого-нибудь из-за границы. Кононова многие и не знают даже", - подчеркнул Мостовой.
"Если у руководства действительно есть уверенность в Кононове, то вряд ли оно будет применять крайние меры по отношению к нему. Его назначили на пост главного тренера "Спартака" сравнительно недавно, поэтому не верю в то, что его уволят в ближайшее время. В этом нет смысла. Другой вопрос, что когда Кононова звали в "Спартак", неужели никто не задумывался о том, что дела могут стать еще хуже?" - цитирует Мостового "Газета.ру"
Также эксперт подчеркнул, что скептически отнесся к приглашению Кононова в "Спартак" еще до его официального назначения на пост наставника москвичей.
"Он ушел из тульского "Арсенала" в такой большой клуб. Но "Спартак" - это совершенно другая команда. Одно дело, если бы пригласили специалиста с именем или кого-нибудь из-за границы. Кононова многие и не знают даже", - подчеркнул Мостовой.
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