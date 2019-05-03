Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:05
Президент "Урала": наши судьи свистят без умолку! Не дают играть, возникают постоянные паузы (1)
Президент "Урала": наши судьи свистят без умолку! Не дают играть, возникают постоянные паузы (1)
17:51
Адвокат Глушакова: Дарья угрожала увезти детей в Дубай с сожителем, она заранее знала о запрете (4)
Адвокат Глушакова: Дарья угрожала увезти детей в Дубай с сожителем, она заранее знала о запрете (4)
Ринат Билялетдинов: "Зенит" уже зимой может получить предложения по Азмуну
Экс-наставник "Рубина" Ринат Билялетдинов высказал мнение, что переход нападающего Сердара Азмуна из стана казанского клуба в петербургскую команду во многом стал залогом нынешнего успеха петербургской команды в нынешнем сезоне.
"Азмун сейчас в золотом возрасте. К его технике прибавилось правильное мышление. Однако потенциал ещё не раскрыт полностью. Для него очень важны личная мотивация и перспективы. Они точно будут, ведь сейчас откроются отличные шансы заявить о себе и в Европе. Не исключаю, что предложения от клубов европейских чемпионатов могут поступить Азмуну уже зимой, особенно если «Зенит» успешно начнёт выступление в Лиге чемпионов", — цитирует Билялетдинова "RT на русском".
"Азмун сейчас в золотом возрасте. К его технике прибавилось правильное мышление. Однако потенциал ещё не раскрыт полностью. Для него очень важны личная мотивация и перспективы. Они точно будут, ведь сейчас откроются отличные шансы заявить о себе и в Европе. Не исключаю, что предложения от клубов европейских чемпионатов могут поступить Азмуну уже зимой, особенно если «Зенит» успешно начнёт выступление в Лиге чемпионов", — цитирует Билялетдинова "RT на русском".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.