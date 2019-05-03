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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 26 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Ринат Билялетдинов: "Зенит" уже зимой может получить предложения по Азмуну

Экс-наставник "Рубина" Ринат Билялетдинов высказал мнение, что переход нападающего Сердара Азмуна из стана казанского клуба в петербургскую команду во многом стал залогом нынешнего успеха петербургской команды в нынешнем сезоне.

"Азмун сейчас в золотом возрасте. К его технике прибавилось правильное мышление. Однако потенциал ещё не раскрыт полностью. Для него очень важны личная мотивация и перспективы. Они точно будут, ведь сейчас откроются отличные шансы заявить о себе и в Европе. Не исключаю, что предложения от клубов европейских чемпионатов могут поступить Азмуну уже зимой, особенно если «Зенит» успешно начнёт выступление в Лиге чемпионов", — цитирует Билялетдинова "RT на русском".
Теги: Билялетдинов Р. Зенит Азмун
Сегодня, 21:15
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