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# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 26 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Евгений Башкиров: за счет командных действий, за счет терпения и характера смогли победить

Полузащитник "Рубина" Евгений Башкиров прокомментировал победу команды над "Оренбургом" (2:0) в матче 27-го тура чемпионата России.

"Я доволен. Победить, мне кажется, удалось за счет командных действий, за счет терпения и характера.

Гол не засчитали на меня? Уже в курсе, не имеет значения. Сказалась напористость всей команды. Мне кажется, мы очень хотели забить, чтобы переломить ход игры, потому что немножко от обороны играли первые минут тридцать. Забили, и это дало порыв, на второй тайм в том числе, а второй гол стал очень важным.

Что касается того, был ли пенальти, то я эпизод не видел", - цитирует Башкирова Sport24.
Теги: Башкиров Рубин Оренбург
Сегодня, 22:15
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