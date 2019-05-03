Россия РПЛ 2018/19
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Евгений Башкиров: за счет командных действий, за счет терпения и характера смогли победить
Полузащитник "Рубина" Евгений Башкиров прокомментировал победу команды над "Оренбургом" (2:0) в матче 27-го тура чемпионата России.
"Я доволен. Победить, мне кажется, удалось за счет командных действий, за счет терпения и характера.
Гол не засчитали на меня? Уже в курсе, не имеет значения. Сказалась напористость всей команды. Мне кажется, мы очень хотели забить, чтобы переломить ход игры, потому что немножко от обороны играли первые минут тридцать. Забили, и это дало порыв, на второй тайм в том числе, а второй гол стал очень важным.
Что касается того, был ли пенальти, то я эпизод не видел", - цитирует Башкирова Sport24.
"Я доволен. Победить, мне кажется, удалось за счет командных действий, за счет терпения и характера.
Гол не засчитали на меня? Уже в курсе, не имеет значения. Сказалась напористость всей команды. Мне кажется, мы очень хотели забить, чтобы переломить ход игры, потому что немножко от обороны играли первые минут тридцать. Забили, и это дало порыв, на второй тайм в том числе, а второй гол стал очень важным.
Что касается того, был ли пенальти, то я эпизод не видел", - цитирует Башкирова Sport24.
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