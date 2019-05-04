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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 26 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Рашид Рахимов - о своем будущем: тренерская работа такова, что ты можешь в любой момент уйти, я к этому готов

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов перед матчем 27-го тура российской премьер-лиги с "Зенитом" рассказал о своем будущем.

– В последние дни активно пишут о вашей возможной отставке после сезона. Насколько эти слухи близки к реальности?

– Я к этим слухам отношусь совершенно нормально. Тренерская работа такова, что ты можешь в любой момент уйти, я к этому готов. Приходя сюда по приглашению Рамзана Ахматовича (Кадырова. – Прим. "СЭ") и президента клуба Магомеда Даудова, я знал, что буду делать все возможное для клуба "Ахмат". Я знаю, что атмосфера в команде сейчас очень хорошая. Ребята помогают друг другу, и этот внутренний микроклимат дорогого стоит.

Приблизительно знаю, кто эти слухи распускает, поэтому для меня это не является какой-то проблемой. Только вопрос – почему анонимно? Если что-то знаете, то почему бы не представиться. Иначе этих людей можно назвать доносчиками и интриганами. Такие люди есть всегда, рано или поздно они из футбола исчезают.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Рахимов Ахмат Зенит
Сегодня, 00:20
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