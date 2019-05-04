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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 26 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Новости партнеров

Шамиль Лахиялов: у "Ахмата" всегда повышенные премиальные на матчи с "Зенитом"

Экс-нападающий "Ахмата" Шамиль Лахиялов поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Зенитом".

"Защитникам "Ахмата" стоит уделить большое внимание атаке "Зенита". С приходом Азмуна Дзюба стал играть чуть в оттяжке, это очень хорошая связка. Но я думаю, что питерцы отпразднуют чемпионство все-таки не в Грозном, а в следующем туре. На мой взгляд, питерцев устроит выездная ничья с "Ахматом" перед домашним матчем с ЦСКА.

Если вспомнить, то "Зенит" не побеждал в Грозном уже несколько лет [c апреля 2015-го]. "Ахмат" традиционно силен дома и сделает все для успешного результата. Команда еще сохраняет шансы на Лигу Европы, и надо бороться за нее до конца.

Да, у питерцев футболисты более высокого класса, но "Ахмат" может взять свое за счет домашних стен и поддержки болельщиков. К тому же против «Зенита» в Грозном всегда повышенные премиальные", – сказал Лахиялов.

Евро-Футбол
Теги: Зенит Ахмат Лахиялов
Сегодня, 09:57
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6
(3)
#6  Neighbor   (Сегодня, 11:12)
  • -11
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
За мост Кадырова благодарят. В Питере - так стабильно 2-0 выигрывают у немытых


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Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#5  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:06)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Колян Безмолвный
за проигрыш

И у вас он будет.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#4  S.T.E.P.A.N.  Город-герой Москва (Сегодня, 10:49)
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
премиальные от кого? от синита?


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stepanmlc
Регистрация: 2.05.2015 [жалоба]
#3  Blessing  Спб (Сегодня, 10:25)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Интрига в одном, премиальные лохов, или наши?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  Колян Безмолвный   (Сегодня, 10:04)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
за проигрыш
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#1  teacher   (Сегодня, 09:59)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Я думаю, в этом матче если правильно сыграть, то премиальные могут стать особенно повышенными laughing !
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
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