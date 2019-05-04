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Оренбург
Ростов
Рубин
Ахмат
Урал
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 26 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Олег Кононов: критика важна, но она должна вдохновлять. Для "Спартака" критика - это мотивация

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал как относится к критике.

"Критика важна, но она должна вдохновлять. Для нас критика – это мотивация. Мы понимаем, что нам нужно выигрывать и показывать хорошую качественную игру. Над этим мы и работаем с игроками", - сказал специалист.

Матч Премьер
Теги: Кононов Спартак
Сегодня, 14:23
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#4  vasiliy   (Сегодня, 14:58)
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online

скоро 20 лет будет как критикуют а результат известен stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 19.04.2019 [жалоба]
#3  ljubljana  Over here (Сегодня, 14:39)
  • 0
  •  (0)
online

вот так и живем. с ДЮСШ на маленьких, молодых, подрастающих и так далее вечно кричат и критикуют за любое действие не по уставу, а потом удивляемся - с чего у нас молодые все шуганые и боятся импровизировать. Да потому что вечно критикуют. Вечная критика НИКОМУ на пользу не пойдет. Кнут и Пряник - дело другое, но в его словах я такого не увидел
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#2  Odyssey  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:38)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вали оттуда, потом после спартака такой грязью польют
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
#1  Kostik   (Сегодня, 14:32)
  • 0
  •  (2)

joy
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
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