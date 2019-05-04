Олег Кононов: критика важна, но она должна вдохновлять. Для "Спартака" критика - это мотивация

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал как относится к критике."Критика важна, но она должна вдохновлять. Для нас критика – это мотивация. Мы понимаем, что нам нужно выигрывать и показывать хорошую качественную игру. Над этим мы и работаем с игроками", - сказал специалист.