Россия РПЛ 2018/19 
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 26 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Новости партнеров

"Спартак" одержал гостевую победу над "Уралом". До зоны Лиги чемпионов - 3 очка

"Спартак" одержал минимальную победу над "Уралом" в гостях (1:0) в рамках 27-го тура РПЛ.

Чемпионат России

27 тур

"Урал" – "Спартак" 0:1

Гол: Фернандо, 82

"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров (Араторе, 58), Бикфалви, Бумаль, Егорычев (Ильин, 85), Эль-Кабир, Погребняк (Панюков, 76).

"Спартак": Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Гулиев (Игнатов, 89), Зобнин, Мельгарехо (Глушенков, 66), Ломовицкий (Ташаев, 46), Фернандо, Зе Луиш.

Предупреждения: Бумаль, 60, Гулиев, 64, Егорычев, 67
Теги: Спартак Урал
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#93  ale  Вятка (Сегодня, 17:29)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
фернандо конечно хорошо положил, тут зачет однозначно. Игра на встречных курсах,по моментам у Спартака больше и нам больше повезло)


--------------------
Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
#92  Манекен Заболотного  Piter (Сегодня, 17:13)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
grimacing
Регистрация: 2.05.2019 [жалоба]
#91  Sever8689  Владимир (Сегодня, 17:13)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А помойные выблядки,как раздухарились,слава яйцам купили чемпион ство,а то Мюллер кипятком писает.
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
#90  oksva  Спб (Сегодня, 17:03)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как то равнодушно воспринимается . КБ с победой , но очень хочется , что бы этот сезон побыстрее закончился . Единственный позитив - большое количество молодёжи в составе , ну и конечно - чумовой гол Фернандо . Если через пару - тройку лет в Спартаке будет играть 7-8 " своих " молодых , я с радость соглашусь подождать , даже не попадая в ЕК . ( там всё равно делать нечего ). Ещё раз с победой КБ .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
#89  Сибирячок   (Сегодня, 16:59)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Нежданчик нашаманенный))
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#88  Смотрящий  Москва (Сегодня, 16:48)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лечащий Врач
Смешно,матч Спартака с середняком,а смотрел его весь голубой "бомонд"

Ну, у них другие wet dreams были...)

Цитата: soloz
Цитата: Лечащий Врач
Смешно,матч Спартака с середняком,а смотрел его весь голубой "бомонд"


И..хохотали над поросятами !! stuck_out_tongue_closed_eyes

Ты там 3:0 Уралу обещал.
Хохотали ВСЕ!


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#87  tantara  Уфа (Сегодня, 16:39)
  • +4
  •  (6)

Рокеру петушаре ?
Мама отобрала айпад ? И с кнопочного писать начал ??


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
#86  Primus  Москва (Сегодня, 16:38)
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Кстати, а сколько собственных воспитанников в составе Зенита?
Уникальный случай в истории российского футбола - чемпионом может стать команда без роду - без племени smirk


--------------------
Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
#85  ROCKER  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:38)
  • -8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Башкортостостанской шлюхе - пламенный привет!
Удаляюсь смотреть игру чемпионов!!! smiley


--------------------
Хотите, чтобы в споре ваше слово было последним? Скажите оппоненту: "Пожалуй, Вы правы!" (У. Черчилль)
Регистрация: 15.09.2012 [жалоба]
#84  Смотрящий  Москва (Сегодня, 16:37)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Двойной повод пожелать Арсеналу сегодня удачи. Свиньи не должны попасть в еврокубки, чтобы привычно сыграть там два матча. Хотя скорее всего попадут, не с пятого места так с шестого.
Печалька.

Ну, Арсенал - то до полуфинала дошёл бы, минимум)


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#83  oblom   (Сегодня, 16:36)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Максименко ни разу не начал быструю атаку.Мяч забрал в руки и все,стоит ждет когда все займут свои позиции.Ну да,бывают ситуации когда бросить или выбить некому,но тут постоянно такая фигня.Это что,тренерская установка такая или Максименко тормоз,непонятно.
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
#82  Neighbor   (Сегодня, 16:35)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Primus
Судя по комментам, героические блоКадные ленинградцы взрастили и оставили свой город в наследство блоХадным крысам. Мельчает народ...мельчает

Там питерских даже в составе ни одного. Зато два бандеровца. БлоКадники бы убили за такое


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#81  tantara  Уфа (Сегодня, 16:34)
  • +3
  •  (5)

Рокеру петуху .. зайди на ветку ахмат ..

Я поражаюсь над малолетними хренасосами


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
#80  Primus  Москва (Сегодня, 16:34)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Забавно, как пиДерцы, теряя остатки человеческого облика, спускаются до своего привычного первородного состояния smirk


--------------------
Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
#79  Брюзга  Рязань (Сегодня, 16:34)
  • +3
  •  (3)
online

Цитата: Blessing
Игра ничейная, гол случайный, но важный. Теперь у свиней есть все основания мечтать о лиго-чемпионском месте.


Живёшь Спартаком, неумытая? ))
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#78  Makc33   (Сегодня, 16:33)
  • +2
  •  (4)

Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Primus
Вот типичный пример блоХадной крысы из города-Хероя

Твоя мама - сифилитичная ш***а, отец - овцееб. И воспитали они сраного выблядка. Яблочко от яблони.

Голос недоношенного туберкулезника с болот smile


Правда ,иди помойся
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#77  ROCKER  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:32)
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tantara
Доя рокера петуха , айфон7 не ? Уже старый ? ?

Тухлодырый, я с тобой переписываюсь с айпада. И он нормально справляется с цитированием, а ты скорее всего пишешь с какого-нибудь сраного китайца за 1,5 т.р. Если с 7-го айфона, то процитируй меня! Лошарик! smirk


--------------------
Хотите, чтобы в споре ваше слово было последним? Скажите оппоненту: "Пожалуй, Вы правы!" (У. Черчилль)
Регистрация: 15.09.2012 [жалоба]
#76  Primus  Москва (Сегодня, 16:32)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Во пиДерцы за кусок хлеба надрываются... Гниль из них так и претХитрый Лис,
Расскажи лучше как твоя бабка за 400 грамм твоему деду-чекисту давала...
Так и познакомились. Так что ты не плод любви, а результат безысходности smirk


--------------------
Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
#75  tantara  Уфа (Сегодня, 16:29)
  • +4
  •  (4)

Отвечать рокеру петушаре конченому цитатой , увольте !
Иди помойся ! И на колени перед священным ромбом !!


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
#74  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 16:29)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Primus
Вот типичный пример блоХадной крысы из города-Хероя

Твоя мама - сифилитичная ш***а, отец - овцееб. И воспитали они сраного выблядка. Яблочко от яблони.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#73  Tokio581   (Сегодня, 16:29)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
И 4 очка до зоны без еврокубков
Регистрация: 18.04.2016 [жалоба]
#72  Blessing  Спб (Сегодня, 16:29)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: командир
до зоны или до лиги чемпионов ?

Они на шестое с оглядкой посматривают, какая лига...?


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#71  tantara  Уфа (Сегодня, 16:28)
  • +4
  •  (6)

Доя рокера петуха , айфон7 не ? Уже старый ? ?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
#70  Primus  Москва (Сегодня, 16:27)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Хитрый Лис,
Вот типичный пример блоХадной крысы из города-Хероя
Жертва голодомора smirk


--------------------
Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
#69  tantara  Уфа (Сегодня, 16:27)
  • +4
  •  (8)

Петуху рокеру

Ты , мразота помойная , когда-то был в Уфе ?
Этот город чище чем твой город , и на много . Уфа пахнет запахом цветов , а ты живёшь в обоссаном районе


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
#68  ROCKER  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:26)
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tantara
Для сбголубого петуха рокера
Для провинциального быдла , и ущерба перед столицей !!

Спартак в последние пару лет был на 1 и на 3 месте . На данный момент сохраняет шансы на медали .
Странно , что ущербная мразь из городка болтает о чем не ведает !

Ущербная мразь - это как раз ты! Ты со своего старого телефончика даже нормально процитировать не можешь, а только пишешь ДЛЯ и БЛЯ
Лошок, в общем! smirk


--------------------
Хотите, чтобы в споре ваше слово было последним? Скажите оппоненту: "Пожалуй, Вы правы!" (У. Черчилль)
Регистрация: 15.09.2012 [жалоба]
#67  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 16:26)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Primus
Судя по комментам, героические блоКадные ленинградцы взрастили и оставили свой город в наследство блоХадным крысам.

Завали свой хлебаЛо, xyйло нерусское...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#66  AlexA  SPb (Сегодня, 16:24)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы.
Регистрация: 4.05.2019 [жалоба]
#65  Primus  Москва (Сегодня, 16:23)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Судя по комментам, героические блоКадные ленинградцы взрастили и оставили свой город в наследство блоХадным крысам. Мельчает народ...мельчает worried
Дерьмо из пытерских льётся рекой grin


--------------------
Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
#64  командир   (Сегодня, 16:22)
  • -2
  •  (2)

до зоны или до лиги чемпионов ?
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
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