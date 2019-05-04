Россия РПЛ 2018/19
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17:31
Григорий Иванов: показалось, что нам не повезло. "Спартак" реализовал свои моменты, а мы — нет
Григорий Иванов: показалось, что нам не повезло. "Спартак" реализовал свои моменты, а мы — нет
16:46
"Борнмут" обыграл дома "Тоттенхэм" (1)
"Борнмут" обыграл дома "Тоттенхэм" (1)
15:10
Владимир Путин поручил обязать организаторов азартных игр перечислять деньги на массовый спорт (4)
Владимир Путин поручил обязать организаторов азартных игр перечислять деньги на массовый спорт (4)
14:23
Олег Кононов: критика важна, но она должна вдохновлять. Для "Спартака" критика - это мотивация (5)
Олег Кононов: критика важна, но она должна вдохновлять. Для "Спартака" критика - это мотивация (5)
13:53
Капитан "Локомотива" Игорь Денисов не сыграет с "Арсеналом". Это его 6-й пропущенный матч подряд (3)
Капитан "Локомотива" Игорь Денисов не сыграет с "Арсеналом". Это его 6-й пропущенный матч подряд (3)
12:12
Источник: Хави возглавит "Аль-Садд" (1)
Источник: Хави возглавит "Аль-Садд" (1)
10:38
Евгений Ловчев: "Динамо", конечно, не подарок, но ЦСКА просто сейчас сильнее. Тем более на своем поле
Евгений Ловчев: "Динамо", конечно, не подарок, но ЦСКА просто сейчас сильнее. Тем более на своем поле
01:00
Рашид Рахимов: "Ахмат" готовится к "Зениту" как к любому другому сопернику. Футболисты мотивированы (4)
Рашид Рахимов: "Ахмат" готовится к "Зениту" как к любому другому сопернику. Футболисты мотивированы (4)
"Спартак" одержал гостевую победу над "Уралом". До зоны Лиги чемпионов - 3 очка
"Спартак" одержал минимальную победу над "Уралом" в гостях (1:0) в рамках 27-го тура РПЛ.
Чемпионат России
27 тур
"Урал" – "Спартак" 0:1
Гол: Фернандо, 82
"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров (Араторе, 58), Бикфалви, Бумаль, Егорычев (Ильин, 85), Эль-Кабир, Погребняк (Панюков, 76).
"Спартак": Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Гулиев (Игнатов, 89), Зобнин, Мельгарехо (Глушенков, 66), Ломовицкий (Ташаев, 46), Фернандо, Зе Луиш.
Предупреждения: Бумаль, 60, Гулиев, 64, Егорычев, 67
Чемпионат России
27 тур
"Урал" – "Спартак" 0:1
Гол: Фернандо, 82
"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров (Араторе, 58), Бикфалви, Бумаль, Егорычев (Ильин, 85), Эль-Кабир, Погребняк (Панюков, 76).
"Спартак": Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Гулиев (Игнатов, 89), Зобнин, Мельгарехо (Глушенков, 66), Ломовицкий (Ташаев, 46), Фернандо, Зе Луиш.
Предупреждения: Бумаль, 60, Гулиев, 64, Егорычев, 67
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