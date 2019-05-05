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# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
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Равиль Сабитов: главная проблема "Локомотива" - отсутствие забивного форварда

Бывший защитник "Локомотива" Равиль Сабитов в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Арсенала" (0:2) в 27-м туре Премьер-Лиги.

- Об игре:

Двоякое впечатление. Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко показал, что хорошо владеет двумя тактическими схемами, поскольку в первом тайме его команда играла агрессивно, в атаку, моментальный прессинг, а во втором тайме туляки полностью отдали инициативу сопернику и сумели грамотно довести игру до конца. Ну а ошибка Кверквелии поставила жирный восклицательный знак в борьбе за чемпионство.

Касаемо игры "Локомотива", в очередной раз увидел, что команде крайне тяжело играть вдесятером. Эдер, который любит забивать "золотые мячи", не отрабатывает эпизоды до конца, тем самым оставляя свою команду в меньшинстве. Ситуация не изменилась и с выходом Смолова, который находится не в оптимальной форме и, получается, главная проблема "Локомотива" - отсутствие забивного форварда.

Обратная ситуация в "Арсенале", за который играет Джордевич: он и забивает, он и ассистирует, он и отрабатывает в обороне, у него и дриблинг есть, и удар. Хороший и полезный форвард. И если сравнивать Джорджевича с Эдером и Смоловым - преимущество не на стороне "железнодорожников". Да и вообще, если говорить о нападающих в топ-клубах страны, "Локомотив", пожалуй, самый проблемный в этом вопросе коллектив.

Во втором тайме "Локомотив" играл совсем с другим настроем: агрессивнее, смелее, появились моменты. Казалось, что москвичи смогут вот-вот сравнять, но грубейшая ошибка Кверквелии крайне отрицательно сказалась на команде. Когда ты пропускаешь заслуженно - это не так обидно, но когда привозится вот такой гол на ровном месте... психологически это подкашивает игроков, и после этого "Локомотив" в себя не пришёл, цельность в командной игре была потеряна.

- О борьбе за попадание в Лигу чемпионов между "Локомотивом", "Краснодаром" и ЦСКА:

Тур в целом получается крайне интересным! "Зенит" ушёл от поражения в игре с "Ахматом", и в этот же вечер стал чемпионом из-за поражения "Локомотива". Завтра нас ждёт дерби между ЦСКА и "Динамо", а также интересный матч между "Ростовом" и "Краснодаром". Учитывая нестабильность этих команд, результат может быть непредсказуемым.

- О борьбе "Спартака" и "Арсенала" за попадание в Лигу Европы:

Туляки в прошлом туре оступились в Оренбурге, и это может оказаться решающим результатом в этой борьбе. А в целом, "Арсенал" с приходом Черевченко изменился в лучшую сторону. При Кононове эта команда играла только в атаку, из-за чего во многих играх вообще не контролировала ход событий. Сейчас же всё работает чётко, налажена оборона, здорово работает переход из обороны в атаку, "Арсенал" играет компактно и дисциплинированно. И по демонстрируемому футболу "Арсенал" выглядит намного цельнее, чем "Спартак".
Теги: Сабитов Локомотив Арсенал Тула
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