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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Сергей Семак: миг радости и счастья очень короток

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился эмоциями после досрочного чемпионства в РПЛ сезона-2018/19.

"Миг радости и счастья очень короток. Надо уметь его ценить! С заслуженным чемпионством команду, клуб, наших болельщиков и наш прекрасный город!" — написал Семак в инстаграме.

Теги: Семак Зенит
Сегодня, 15:10
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#8  pasha  Ленинград (Сегодня, 16:18)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Гринч
Спасибо....Единственный болельщик "Спартака" нормально сказал......

Ну в защиту Спартака скажу ты не прав,многие поздравили без придури, признав очевидность победы Питера..Я,кстати, был приятно удивлён..Для меня это неожиданность..Есть,конечно,уеБки,но они явно в меньшинстве,Лепеха,скачущая по всем веткам не в счёт,там диагноз..из Локо парочка обиженных...,даже,на удивление одного из армии встретил..А в большинстве нормальные поздравления, ну в рамках приличия,хоть и от соперников.
Кстати,спасибо всем поздравившим мой любимый клуб и его болельщиков.Верьте!!!И на вашей улице будет праздник!! А пока ...Зенит опять чемпион...


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#7  Манекен Заболотного  Piter (Сегодня, 16:13)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zenit47
летом почистишься от всякого шлака и вперёд

а сколько денег есть на усиление состава?
Регистрация: 2.05.2019 [жалоба]
#6  zenit47  СПБ (Сегодня, 15:54)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Всё таки смог зажечь глаза игроков. Молодец, летом почистишься от всякого шлака и вперёд
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#5  Гринч  СПб (Сегодня, 15:40)
  • -2
  •  (4)

Цитата: rigoletto
 rigoletto  Белгород (Сегодня, 15:26) +2 (4)


Болеет за:
«Спартак»

Семака искренне поздравляю, молодец!


--------------------
я думаю что всё будет хорошо



Спасибо....Единственный болельщик "Спартака" нормально сказал......


--------------------
Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017 [жалоба]
#4  Irbis   (Сегодня, 15:30)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Neighbor,
Ты бы чмо о своей позор команде вспомнил как там с паоком сыграли уебок
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#3  Neighbor   (Сегодня, 15:28)
  • -7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ага, впереди 6 матчей позора в ЛЧ))) Там ведь даже последней команды Испании, что голубых дважды раком поставила - не будет. там ребята серьезней, а админресурса там нет


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#2  rigoletto  Белгород (Сегодня, 15:26)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Семака искренне поздравляю, молодец!


--------------------
я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009 [жалоба]
#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:19)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Вот так вот, без всяких заявлений о фирменном футболе и никому не нужных псевдокубках на сборах.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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