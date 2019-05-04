Сергей Семак: миг радости и счастья очень короток

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился эмоциями после досрочного чемпионства в РПЛ сезона-2018/19."Миг радости и счастья очень короток. Надо уметь его ценить! С заслуженным чемпионством команду, клуб, наших болельщиков и наш прекрасный город!" — написал Семак в инстаграме.