Россия РПЛ 2018/19
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Виктор Гончаренко: по моментам ЦСКА даже был ближе к победе
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от матча 27-го тура чемпионата России с "Динамо" (2:2).
"Когда пропускаешь два гола, сложно рассчитывать на победу. И дома, и на выезде. Поэтому статистика пропущенных мячей выглядит критично. Допускаем ошибки, быстрые атаки пропускаем. Надо понять, как это все исправить.
В атаке тратим много сил, чтобы исправить ситуацию. Моментами что-то получается, как в сегодняшней игре. Наверное, по моментам даже были ближе к победе. Не хватило хладнокровия.
Нерационально мы действуем. Когда надо придержать мяч, отдаем, когда надо атаковать, сохраняем. Уже неплохо, что отыгрались. Если бы ни отыгрались после стольких моментов, в это было бы совсем сложно поверить", - цитирует Гончаренко Sport24.ru.
"Когда пропускаешь два гола, сложно рассчитывать на победу. И дома, и на выезде. Поэтому статистика пропущенных мячей выглядит критично. Допускаем ошибки, быстрые атаки пропускаем. Надо понять, как это все исправить.
В атаке тратим много сил, чтобы исправить ситуацию. Моментами что-то получается, как в сегодняшней игре. Наверное, по моментам даже были ближе к победе. Не хватило хладнокровия.
Нерационально мы действуем. Когда надо придержать мяч, отдаем, когда надо атаковать, сохраняем. Уже неплохо, что отыгрались. Если бы ни отыгрались после стольких моментов, в это было бы совсем сложно поверить", - цитирует Гончаренко Sport24.ru.
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