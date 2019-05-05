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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Виктор Гончаренко: по моментам ЦСКА даже был ближе к победе

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от матча 27-го тура чемпионата России с "Динамо" (2:2).

"Когда пропускаешь два гола, сложно рассчитывать на победу. И дома, и на выезде. Поэтому статистика пропущенных мячей выглядит критично. Допускаем ошибки, быстрые атаки пропускаем. Надо понять, как это все исправить.

В атаке тратим много сил, чтобы исправить ситуацию. Моментами что-то получается, как в сегодняшней игре. Наверное, по моментам даже были ближе к победе. Не хватило хладнокровия.

Нерационально мы действуем. Когда надо придержать мяч, отдаем, когда надо атаковать, сохраняем. Уже неплохо, что отыгрались. Если бы ни отыгрались после стольких моментов, в это было бы совсем сложно поверить", - цитирует Гончаренко Sport24.ru.
Теги: Гончаренко ЦСКА Динамо
Сегодня, 19:21
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(0)
#7  vasiliy   (Сегодня, 19:40)
  • +1
  •  (1)

Цитата: Shekel
РПЛ убогая лига одной команды. Есть убогая жалкая Зина и 15 персонажей в массовке
У хахлов и то чемп поинтересней будет

так ты его и дивись -какого тебе здесь смотреть надо wink
Регистрация: 19.04.2019 [жалоба]
#6  Злой волк  Россия (Сегодня, 19:40)
  • +1
  •  (1)
online

Если и дальше такие эксперименты пойдут, то Ленорычу надо искать тренера
Регистрация: 15.06.2016 [жалоба]
#5  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 19:40)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Да ну, опять за свое. Уже не смешно.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
#4  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 19:40)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Shekel
У хахлов и то чемп поинтересней будет

Хахлы вообще футбол придумали, когда пирамиды в Египте строили.


--------------------
Лука герой, Семак отстой.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#3  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, ДКР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 19:37)
  • -5
  •  (5)

РПЛ убогая лига одной команды. Есть убогая жалкая Зина и 15 персонажей в массовке
У хахлов и то чемп поинтересней будет


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#2  пончевед   (Сегодня, 19:30)
  • +2
  •  (4)

да динамо вообще повезло еще!должны за счастье принять 1 очко.
з.ы. и ведь ему поверят,найдутся такие.
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
#1  vasiliy   (Сегодня, 19:27)
  • +2
  •  (2)

это когда в 1 круге защиты просто нет конифей не выручает Чалов только в пустые забивает или в упор какая победа играть просто не кому где Сигурдссон и Дивеев -что делают на поле Набабкин и Бистрович в основе вы уже 9 мячей пропустили за 4 игры -не надо плести состав не тот игры нет вот и все дела просто отскок ничьи не заслужили confused
Регистрация: 19.04.2019 [жалоба]
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