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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Матиас Норманн: не оказывали на "Краснодар" то давление, что могли бы

Норвежский футболист футбольного клуба "Ростов" Матиас Норманн кратко подвел итоги встречи с ФК "Краснодаром".

Конечно, мы всегда, я лично и команда, хотим победить, – заявил игрок. – Возможно, будь мы чуть умнее, не заработали бы тот пенальти и получили бы три очка сегодня. Но по тому, как шла игра, одно очко – это окей.

– Почему "Ростов" был так плох в первом тайме?
– Не знаю. Это, возможно, по той причине, что мы не оказывали на соперника того давления, что могли бы. Было много ошибок, которые мы допустили... Я не знаю.

– Может "Ростов" занять пятое место в Премьер-лиге?
– Конечно, мы верим в это. В последних играх мы сделаем все, что возможно. Сейчас главное – это сфокусироваться на предстоящей встрече.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Норманн Краснодар Ростов
Сегодня, 22:52
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