Россия РПЛ 2018/19
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Матиас Норманн: не оказывали на "Краснодар" то давление, что могли бы
Норвежский футболист футбольного клуба "Ростов" Матиас Норманн кратко подвел итоги встречи с ФК "Краснодаром".
Конечно, мы всегда, я лично и команда, хотим победить, – заявил игрок. – Возможно, будь мы чуть умнее, не заработали бы тот пенальти и получили бы три очка сегодня. Но по тому, как шла игра, одно очко – это окей.
– Почему "Ростов" был так плох в первом тайме?
– Не знаю. Это, возможно, по той причине, что мы не оказывали на соперника того давления, что могли бы. Было много ошибок, которые мы допустили... Я не знаю.
– Может "Ростов" занять пятое место в Премьер-лиге?
– Конечно, мы верим в это. В последних играх мы сделаем все, что возможно. Сейчас главное – это сфокусироваться на предстоящей встрече.
Источник: www.rusfootball.info
Конечно, мы всегда, я лично и команда, хотим победить, – заявил игрок. – Возможно, будь мы чуть умнее, не заработали бы тот пенальти и получили бы три очка сегодня. Но по тому, как шла игра, одно очко – это окей.
– Почему "Ростов" был так плох в первом тайме?
– Не знаю. Это, возможно, по той причине, что мы не оказывали на соперника того давления, что могли бы. Было много ошибок, которые мы допустили... Я не знаю.
– Может "Ростов" занять пятое место в Премьер-лиге?
– Конечно, мы верим в это. В последних играх мы сделаем все, что возможно. Сейчас главное – это сфокусироваться на предстоящей встрече.
Источник: www.rusfootball.info
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