Россия РПЛ 2018/19
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Рашид Рахимов: у Ракицкого потрясающий КПД
Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов поделился мнением об игре с "Зенитом" (1:1) в 27-м туре чемпионата России.
- Вы довольны тем, как бились ваши ребята с "Зенитом" в матче, который волей судьбы стал чемпионским?
– В этом плане, конечно, никаких вопросов нет. Была великолепная самоотдача, ребята проявили желание, характер. Но ведь еще команда и играла очень неплохо. Достаточно уверенно контролировали мяч, очень много интересных моментов было создано. Были моменты, когда доводили ситуацию до опасной, были моменты в первом тайме, когда нужно было забивать. Поэтому качеством игры, конечно же, остался доволен.
Концовка, к сожалению, не удалась. Стали играть на удержание счета, стали терять мяч. Естественно, "Зенит", обладая классными футболистами, стал оказывать давление. Создал два-три момента. Если брать в совокупности и не делить матч на 80 и 10 минут, то я думаю, что результат закономерен.
- Станислав Черчесов также был на матче в Грозном. Он отметил вклад Ракицкого, Азмуна и Барриоса в итоговый успех. Действительно, зимняя закупка настолько усилила команду и возвысила ее над остальными?
– Намного качественнее стал "Зенит" с приходом этих футболистов. Если вы обратите внимание на этих игроков, то увидите, что у Ракицкого потрясающий КПД. Помимо того, что он может хорошо начать атаку, он достаточно уверенно чувствует себя в обороне и при этом забивает голы, которые приносят очки. Надо сказать, что это очень хорошее приобретение.
Что касается Барриоса, посмотрите, какой объем работы он выполняет и при этом читает игру, занимает грамотно позицию, выигрывает много мячей. Если мы вспомним Паредеса, которого продал "Зенит", то Барриос более командный игрок. Он помимо разрушительной работы может еще выполнять и созидательную. И мы все прекрасно знаем Азмуна. Это футболист с отличными скоростными качествами, великолепно играет головой. Посмотрите, сколько он уже мячей забил. Я думаю, что с приобретением этих троих футболистов "Зениту" стало полегче играть.
Теперь ждать только от Дзюбы голов не приходится, ведь есть Азмун. Он очень много моментов создает. А на фоне Сердара очень прибавил еще и Дриусси, который выглядит очень хорошо. Приобретения сыграли очень большую роль в чемпионстве "Зенита". Это качественные футболисты, благодаря которым качество игры "Зенита" стало намного лучше и выше, – цитирует Рахимова "Спорт уик-энд"
- Вы довольны тем, как бились ваши ребята с "Зенитом" в матче, который волей судьбы стал чемпионским?
– В этом плане, конечно, никаких вопросов нет. Была великолепная самоотдача, ребята проявили желание, характер. Но ведь еще команда и играла очень неплохо. Достаточно уверенно контролировали мяч, очень много интересных моментов было создано. Были моменты, когда доводили ситуацию до опасной, были моменты в первом тайме, когда нужно было забивать. Поэтому качеством игры, конечно же, остался доволен.
Концовка, к сожалению, не удалась. Стали играть на удержание счета, стали терять мяч. Естественно, "Зенит", обладая классными футболистами, стал оказывать давление. Создал два-три момента. Если брать в совокупности и не делить матч на 80 и 10 минут, то я думаю, что результат закономерен.
- Станислав Черчесов также был на матче в Грозном. Он отметил вклад Ракицкого, Азмуна и Барриоса в итоговый успех. Действительно, зимняя закупка настолько усилила команду и возвысила ее над остальными?
– Намного качественнее стал "Зенит" с приходом этих футболистов. Если вы обратите внимание на этих игроков, то увидите, что у Ракицкого потрясающий КПД. Помимо того, что он может хорошо начать атаку, он достаточно уверенно чувствует себя в обороне и при этом забивает голы, которые приносят очки. Надо сказать, что это очень хорошее приобретение.
Что касается Барриоса, посмотрите, какой объем работы он выполняет и при этом читает игру, занимает грамотно позицию, выигрывает много мячей. Если мы вспомним Паредеса, которого продал "Зенит", то Барриос более командный игрок. Он помимо разрушительной работы может еще выполнять и созидательную. И мы все прекрасно знаем Азмуна. Это футболист с отличными скоростными качествами, великолепно играет головой. Посмотрите, сколько он уже мячей забил. Я думаю, что с приобретением этих троих футболистов "Зениту" стало полегче играть.
Теперь ждать только от Дзюбы голов не приходится, ведь есть Азмун. Он очень много моментов создает. А на фоне Сердара очень прибавил еще и Дриусси, который выглядит очень хорошо. Приобретения сыграли очень большую роль в чемпионстве "Зенита". Это качественные футболисты, благодаря которым качество игры "Зенита" стало намного лучше и выше, – цитирует Рахимова "Спорт уик-энд"
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