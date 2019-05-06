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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Рашид Рахимов: у Ракицкого потрясающий КПД

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов поделился мнением об игре с "Зенитом" (1:1) в 27-м туре чемпионата России.

- Вы довольны тем, как бились ваши ребята с "Зенитом" в матче, который волей судьбы стал чемпионским?

– В этом плане, конечно, никаких вопросов нет. Была великолепная самоотдача, ребята проявили желание, характер. Но ведь еще команда и играла очень неплохо. Достаточно уверенно контролировали мяч, очень много интересных моментов было создано. Были моменты, когда доводили ситуацию до опасной, были моменты в первом тайме, когда нужно было забивать. Поэтому качеством игры, конечно же, остался доволен.

Концовка, к сожалению, не удалась. Стали играть на удержание счета, стали терять мяч. Естественно, "Зенит", обладая классными футболистами, стал оказывать давление. Создал два-три момента. Если брать в совокупности и не делить матч на 80 и 10 минут, то я думаю, что результат закономерен.

- Станислав Черчесов также был на матче в Грозном. Он отметил вклад Ракицкого, Азмуна и Барриоса в итоговый успех. Действительно, зимняя закупка настолько усилила команду и возвысила ее над остальными?

– Намного качественнее стал "Зенит" с приходом этих футболистов. Если вы обратите внимание на этих игроков, то увидите, что у Ракицкого потрясающий КПД. Помимо того, что он может хорошо начать атаку, он достаточно уверенно чувствует себя в обороне и при этом забивает голы, которые приносят очки. Надо сказать, что это очень хорошее приобретение.

Что касается Барриоса, посмотрите, какой объем работы он выполняет и при этом читает игру, занимает грамотно позицию, выигрывает много мячей. Если мы вспомним Паредеса, которого продал "Зенит", то Барриос более командный игрок. Он помимо разрушительной работы может еще выполнять и созидательную. И мы все прекрасно знаем Азмуна. Это футболист с отличными скоростными качествами, великолепно играет головой. Посмотрите, сколько он уже мячей забил. Я думаю, что с приобретением этих троих футболистов "Зениту" стало полегче играть.

Теперь ждать только от Дзюбы голов не приходится, ведь есть Азмун. Он очень много моментов создает. А на фоне Сердара очень прибавил еще и Дриусси, который выглядит очень хорошо. Приобретения сыграли очень большую роль в чемпионстве "Зенита". Это качественные футболисты, благодаря которым качество игры "Зенита" стало намного лучше и выше, – цитирует Рахимова "Спорт уик-энд"
Теги: Рахимов Ракицкий Зенит
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