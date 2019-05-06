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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Новости партнеров

Павел Погребняк: очень рад за питерскую команду, хотя давно уже не выступаю за "Зенит"

Бывший форвард "Зенита" Павел Погребняк поздравил петербургскую команду с победой в чемпионате России.

– Во-первых, хотел бы поздравить "Зенит" с заслуженным очередным чемпионским титулом. Пятый? Нет, шестой, точно ведь звезда уже есть!

– Теперь еще и один лучик для второй звезды есть.

– Теперь идем за второй звездой. Действительно, лучик. Я очень рад за питерскую команду, хотя давно уже не выступаю за "Зенит", но все равно слежу и очень рад. Хочу поздравить руководство "Зенита", тренерский штаб, Сергея Богдановича Семака и пацанов, в том числе тех, с кем я раньше играл – Анюкова, Тимощука, всех. Только самые приятные слова адресую "Зениту", - цитирует Погребняка "Спорт уик-энд".
Теги: Погребняк Зенит
Сегодня, 14:11
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#2  Яamon   (Сегодня, 14:21)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
они берут интервью у всех, кто за бабло или просто так готов сказать, что ссытся в штаны от кабинетного чемпионства. так создавалось "величие". кто потом вспомнит, что миллионы болельщиков - пи3дежь, а все эти интервью - фальшь? со временем забудутся и минские динамы с кабинетными чемпионствами. стратегия ясна. через десятки лет будут здесь сидеть новые питерские глоры-мажоры типа 6ляссига и вещать о своём величии, даже не подозревая какими средствами в своё время оно достигалось
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#1  Schweinsteiger   (Сегодня, 14:18)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Пашку всё ещё ждут сторожем на Крестовском, тем более он сам вызывался


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
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