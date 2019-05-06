Россия РПЛ 2018/19
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13:09
Игорь Бушманов: заключение Кокорина и Мамаева скоро будет составлять год. Это более чем достаточно (3)
Игорь Бушманов: заключение Кокорина и Мамаева скоро будет составлять год. Это более чем достаточно (3)
11:51
Сергей Фурсенко: "Зенит" под руководством Семака достойно пройдет испытание Лигой чемпионов (1)
Сергей Фурсенко: "Зенит" под руководством Семака достойно пройдет испытание Лигой чемпионов (1)
11:40
Агент: с Каборе "Краснодар" не продлевает контракт из-за возраста, а 30-летнего Фьолусона подписывает на три года (6)
Агент: с Каборе "Краснодар" не продлевает контракт из-за возраста, а 30-летнего Фьолусона подписывает на три года (6)
08:51
Артем Дзюба: для себя решил – где бы ни ставили, на любой позиции сделаю все, буду рвать, чтобы приносить пользу "Зениту" (9)
Артем Дзюба: для себя решил – где бы ни ставили, на любой позиции сделаю все, буду рвать, чтобы приносить пользу "Зениту" (9)
Вчера, 23:51
"Вальядолид" на своем поле обыграл "Атлетик"
"Вальядолид" на своем поле обыграл "Атлетик"
Вчера, 23:23
Стала известна зарплата Мбаппе в "ПСЖ" (1)
Стала известна зарплата Мбаппе в "ПСЖ" (1)
Вчера, 23:07
"Црвена Звезда" досрочно стала чемпионом Сербии
"Црвена Звезда" досрочно стала чемпионом Сербии
Павел Погребняк: очень рад за питерскую команду, хотя давно уже не выступаю за "Зенит"
Бывший форвард "Зенита" Павел Погребняк поздравил петербургскую команду с победой в чемпионате России.
– Во-первых, хотел бы поздравить "Зенит" с заслуженным очередным чемпионским титулом. Пятый? Нет, шестой, точно ведь звезда уже есть!
– Теперь еще и один лучик для второй звезды есть.
– Теперь идем за второй звездой. Действительно, лучик. Я очень рад за питерскую команду, хотя давно уже не выступаю за "Зенит", но все равно слежу и очень рад. Хочу поздравить руководство "Зенита", тренерский штаб, Сергея Богдановича Семака и пацанов, в том числе тех, с кем я раньше играл – Анюкова, Тимощука, всех. Только самые приятные слова адресую "Зениту", - цитирует Погребняка "Спорт уик-энд".
– Во-первых, хотел бы поздравить "Зенит" с заслуженным очередным чемпионским титулом. Пятый? Нет, шестой, точно ведь звезда уже есть!
– Теперь еще и один лучик для второй звезды есть.
– Теперь идем за второй звездой. Действительно, лучик. Я очень рад за питерскую команду, хотя давно уже не выступаю за "Зенит", но все равно слежу и очень рад. Хочу поздравить руководство "Зенита", тренерский штаб, Сергея Богдановича Семака и пацанов, в том числе тех, с кем я раньше играл – Анюкова, Тимощука, всех. Только самые приятные слова адресую "Зениту", - цитирует Погребняка "Спорт уик-энд".
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