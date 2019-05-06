Россия РПЛ 2018/19
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Никола Влашич: "Эвертон" продаст меня, если им предложат больше
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права которого принадлежат "Эвертону", заявил, что не против остаться в московском клубе.
"Мне нравится в ЦСКА. У нас отличная команда с прекрасным тренером. Мы движемся вперед. Я не против и дальше выступать за ЦСКА, но меня волнует позиция "Эвертона". Если за меня предложат больше, то им будет все равно, чего я хочу", - приводит слова Влашича Sportske Novosti.
"Мне нравится в ЦСКА. У нас отличная команда с прекрасным тренером. Мы движемся вперед. Я не против и дальше выступать за ЦСКА, но меня волнует позиция "Эвертона". Если за меня предложат больше, то им будет все равно, чего я хочу", - приводит слова Влашича Sportske Novosti.
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