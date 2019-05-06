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Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Новости партнеров

Никола Влашич: "Эвертон" продаст меня, если им предложат больше

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права которого принадлежат "Эвертону", заявил, что не против остаться в московском клубе.

"Мне нравится в ЦСКА. У нас отличная команда с прекрасным тренером. Мы движемся вперед. Я не против и дальше выступать за ЦСКА, но меня волнует позиция "Эвертона". Если за меня предложат больше, то им будет все равно, чего я хочу", - приводит слова Влашича Sportske Novosti.
Теги: Влашич ЦСКА Эвертон
Сегодня, 18:36
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