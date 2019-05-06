Россия РПЛ 2018/19
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22:20
"Хочу вас попросить по-человечески не ломать наши судьбы" - Александр Кокорин обратился к судье (12)
"Хочу вас попросить по-человечески не ломать наши судьбы" - Александр Кокорин обратился к судье (12)
21:14
Геннадий Орлов: думаю, у "Зенита" есть мощное желание вложить деньги в покупку российского топ-футболиста (34)
Геннадий Орлов: думаю, у "Зенита" есть мощное желание вложить деньги в покупку российского топ-футболиста (34)
20:17
Руслан Нигматуллин: "Краснодар" выглядит предпочтительней ЦСКА в борьбе за место в Лиге чемпионов (3)
Руслан Нигматуллин: "Краснодар" выглядит предпочтительней ЦСКА в борьбе за место в Лиге чемпионов (3)
13:09
Игорь Бушманов: заключение Кокорина и Мамаева скоро будет составлять год. Это более чем достаточно (6)
Игорь Бушманов: заключение Кокорина и Мамаева скоро будет составлять год. Это более чем достаточно (6)
Адвокат Мамаева – суду: мнение о правосудии будет формироваться по этому делу
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, во время прений по делу футболиста в Пресненском суде Москвы призвал суд ответственно подойти к вынесению наказания.
Хавбек, форвард "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были взяты под стражу после двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Подсудимые проходят в деле по двум статьям – побои и хулиганство. Обвинение в лице прокурора Светланы Тарасовой запросило для братьев Кокориных заключение на 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима, а для Мамаева и Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев.
"Суд призван восстановить правду, а не оказывать услугу. Прошу не оказывать медвежью услугу обществу. Внимание к этому процессу высоко. Не забывайте, мнение о правосудии будет формироваться по этому делу", - цитирует Бушманова Sport24.
Хавбек, форвард "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были взяты под стражу после двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Подсудимые проходят в деле по двум статьям – побои и хулиганство. Обвинение в лице прокурора Светланы Тарасовой запросило для братьев Кокориных заключение на 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима, а для Мамаева и Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев.
"Суд призван восстановить правду, а не оказывать услугу. Прошу не оказывать медвежью услугу обществу. Внимание к этому процессу высоко. Не забывайте, мнение о правосудии будет формироваться по этому делу", - цитирует Бушманова Sport24.
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