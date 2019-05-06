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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Жена Мамаева опубликовала милое фото из суда

Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева опубликовала в инстаграме фотографию из Пресненского районного суда Москвы, на которой она запечатлена с улыбкой на лице.

Судя по всему, в этот момент Алана Мамаева смотрит на своего мужа, который с октября 2018 года находится под стражей в СИЗО, как и нападающий "Зенита" Александр Кокорин.

"Кто-то сделал милое фото", - так подписала этот снимок 31-летняя девушка.

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Кто то сделал милое фото;)

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В понедельник, 6 мая, прокурор попросил приговорить Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Кокорину и его брату Кириллу, который также проходит по делу по итогам двух драк в центре Москвы, грозит 1,5 года.

Приговор Кокориным и Мамаеву будет оглашен 8 мая.

Sport24.ru
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 06:54
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#1  HM2018  Ростов-на-Дону. (Сегодня, 08:11)
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Болеет за:
«Спартак»
А эта дура всё фотографируется пока муж в сизо сидит )))) полный пипец.


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
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