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Анатолий Бышовец: самое важное для Семака сейчас - создание команды, а не то, как отпраздновать чемпионство
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец в интервью Rusfootball.info прокомментировал досрочное чемпионство «Зенита», отметил серьезный вклад Сергея Семака в успех команды, а также поделился мнением по поводу выступления в чемпионате России пятерки сильнейших команд.
- Удивило то, что «Зенит» стал чемпионом за три тура до завершения сезона?
- В принципе все это во многом было предсказуемо: отрыв в 8 очков - этого достаточно, чтобы в последних трех турах рассчитывать на досрочное чемпионство, - приводит слова Бышовца корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Да, по ходу чемпионата мы говорили о том, что «Зениту» где-то не хватало стабильности, но мы видели, что и преследователи были далеки от последовательности. Думаю, что Сергею Семаку удалось создать в команде нужную атмосферу и объединить игроков - это очень важный вопрос, особенно на заключительном этапе. Игроки поверили в него.
- Что скажете о выступлении других участников чемпионата, по ходу сезона считавшихся претендентами на золото?
- Что касается ЦСКА, то команда испытывает большие проблемы с составом. Здесь есть и объективные причины. Потому что молодежи не всегда хватает стабильности. А вот у «Локомотива» - опытный состав, не уступающий «Зениту» и многим другим командам. Но здесь проблема качества. И это сказалось в игре с «Арсеналом», когда не нашли пути к воротам соперника. «Краснодар»? Он, по-моему, здесь стоит особняком. Думаю, что команде не хватило в отдельных играх рациональности для логического завершения матча. В последнем же матче с «Ростовом» изменила удача, и в то же время умение сыграть практично. Но думаю, что по зрелищности, концепции и реализации игры «Краснодар» выглядит несколько предпочтительнее соперников. С ним играть всегда интересно, потому что команда всегда атакует. Что касается красно-белых, то «Спартак» перестраивается на ходу. Все идет по плану Кононова. Здесь есть, конечно, и издержки и инерция сохранения напряженности в команде. И, я думаю, что не только внутри команды. И по трибунам мы видим, что единства все-таки нет.
Тем не менее отметил бы появление в составе спартаковцев молодых игроков. Впрочем, как и в ЦСКА, как и в «Краснодаре» - мне кажется, это результат того лимита на легионеров, который дает свои плоды. Не надо спешить его отменять. Потому что нужно найти время, чтобы игроки, уже заявившие о себе, имели возможность совершенствоваться дальше. В этом есть необходимость: в этом заинтересована сборная, в этом заинтересованы команды, которым предстоит смена поколений, в том числе, «Зениту».
Также надо отметить появление новых тренеров: тот же Мусаев, тот же Семак, Черевченко... Думаю, мы можем говорить о том, что постепенно выходят на первый план игроки и тренеры, отвечающие современным требованиям. Перспективы здесь во многом будут зависеть от того, насколько удастся найти компромиссы и единство и создать условия, для того чтобы тренеры могли работать без оглядки. На примере того же Семака. Может быть, успех «Зенита» и связан с тем, что удалось Семаку пригласить и Азмуна, и Ракицкого, и Барриоса. Это в целом и усилило конкуренцию, и укрепило позиции в обороне, и в средней линии, и в атаке. Этот фактор, когда подменяются рычаги управления в команде, очень важен. Прерогатива в принятии решения, прежде всего, конечно, за главным тренером. Но необходимо единство, чего, может быть, иногда другим командам не хватает.
- Вы уже отметили, что этого сейчас не хватает в «Спартаке».
- Да. При всем том доверии, достаточно было провести два-три матча нестабильно, с поражением, как буквально все изменилось. Диаметрально противоположно. Если говорить о доверии к Кононову, то уже выдвигаются какие-то, мне кажется, не совсем понятные требования какого-то результата. Нужно время, для того чтобы можно было внести необходимые коррективы.
- Сейчас как раз ведутся активные споры на тему подходит ли Кононов «Спартаку» или нет.
- Есть критерии определения? Да, был Аленичев, был Карпин, был Черчесов... Мы говорим о том, что результата не было. Был Каррера - далеко не спартаковский тренер. И по стилю, и по менталитету. Тем не менее «Спартак» стал чемпионом. Но подкрепить это потом не удалось. В силу того, что не было консенсуса, не было единства. И атмосфера внутри команды, видимо, была главным фактором, во многом поспособствовавшим дестабилизации. Внутренние конфликты между игроками и тренерами всегда чреваты. Это неизбежно, когда в коллективе появляются лидеры, подминающие ядро команды. И это, конечно, влияет на качество игры. И всего этого было достаточно даже для выдающихся тренеров. Моуринью, например, достаточно было конфликтов с Рамосом и Касильясом. Бывает, что, казалось бы, есть хорошие игроки, но выстроить рабочие отношения очень сложно. Объединить команду - главная задача тренера. Он для того и необходим, чтобы игроки были командой, а не каждый играл сам по себе. Это самый важный вопрос. Казалось бы, Сульшер, который принял «МЮ», сделал какой-то непредсказуемый результат на определенном этапе. Но стоило появиться информации о предложении для Погба, для других игроков и для тех, кто будет уходить из команды - мы увидели, чем это закончилось: команда занимает 6 место в таблице. Это хрупкий мир, когда в команде нет системы выстроенных взаимоотношений. Рабочая атмосфера и концепция тренера должна быть творчески принята игроками. Они должны ее дополнять. Конечно, здесь многое зависит и от харизмы тренера, и от умения убеждать.
- Кононов, как считаете, умеет убеждать?
- Мне сложно говорить о Кононове, потому что я его не знаю. Я могу говорить о Семаке, как об игроке. Могу говорить о его человеческих качествах - он мне очень симпатичен. Он для меня входит в число десяти игроков, которых приятно вспомнить. Их отличала интеллигентность и человеческие качества. Когда он работал в качестве главного тренера в «Уфе», я в целом очень положительно относился к этому. В то же время был против того, чтобы в нашем футболе продолжилась эпопея иностранных тренеров.
- Семака, которому сейчас всего 43 года, должно быть, ждет большое тренерское будущее?
- Думаю, что проделанная работа заключается в том, что мы видим результаты, принятые в футбольном мире, но не подкрепленные победой - это только участие. Да, мы можем отмечать старательность, эмоциональность. Эмоционально - да. Но это не подкреплено победой. Должна быть большая победа. Но 42-43 года - это очень хороший возраст. Когда мне было 42, мы стали олимпийскими чемпионами. Мало кто тогда верил в это достижение, в то, что можно создать такую команду, что можно было побеждать выдающихся футболистов. Но в том-то и феномен, когда тренеру удается материализовать идею и верить в то, что невозможное под силу сделать возможным. И та уверенность игроков, тот характер победителей были сформированы. Это был тяжелый путь и, я бы сказал, в какой-то степени нестандартный. Даже в подготовке команды, когда было необходимо пойти против клубных тренеров, против тренерского совета и выезжать в феврале на подготовительные сборы в Индию. И еще надо было отстоять это. Ну, мы видим результат. Тогда же, когда уже была сборная России, мы видели уже совершенно другую обстановку, когда в сборную не отпускали игроков из клубов. Но все равно команда уже была сформирована, и появилось много игроков, которые позже вышли и на чемпионат мира 2002 года... Так что создание команды и видение того, какая она должна быть - самое важное сейчас для Семака, а не то, как отпраздновать чемпионство. К этому надо отнестись критически. Сейчас на первом месте - то, какая должна быть команда, какие цели, какие задачи, подготовка к Лиге чемпионов...
- Удивило то, что «Зенит» стал чемпионом за три тура до завершения сезона?
- В принципе все это во многом было предсказуемо: отрыв в 8 очков - этого достаточно, чтобы в последних трех турах рассчитывать на досрочное чемпионство, - приводит слова Бышовца корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Да, по ходу чемпионата мы говорили о том, что «Зениту» где-то не хватало стабильности, но мы видели, что и преследователи были далеки от последовательности. Думаю, что Сергею Семаку удалось создать в команде нужную атмосферу и объединить игроков - это очень важный вопрос, особенно на заключительном этапе. Игроки поверили в него.
- Что скажете о выступлении других участников чемпионата, по ходу сезона считавшихся претендентами на золото?
- Что касается ЦСКА, то команда испытывает большие проблемы с составом. Здесь есть и объективные причины. Потому что молодежи не всегда хватает стабильности. А вот у «Локомотива» - опытный состав, не уступающий «Зениту» и многим другим командам. Но здесь проблема качества. И это сказалось в игре с «Арсеналом», когда не нашли пути к воротам соперника. «Краснодар»? Он, по-моему, здесь стоит особняком. Думаю, что команде не хватило в отдельных играх рациональности для логического завершения матча. В последнем же матче с «Ростовом» изменила удача, и в то же время умение сыграть практично. Но думаю, что по зрелищности, концепции и реализации игры «Краснодар» выглядит несколько предпочтительнее соперников. С ним играть всегда интересно, потому что команда всегда атакует. Что касается красно-белых, то «Спартак» перестраивается на ходу. Все идет по плану Кононова. Здесь есть, конечно, и издержки и инерция сохранения напряженности в команде. И, я думаю, что не только внутри команды. И по трибунам мы видим, что единства все-таки нет.
Тем не менее отметил бы появление в составе спартаковцев молодых игроков. Впрочем, как и в ЦСКА, как и в «Краснодаре» - мне кажется, это результат того лимита на легионеров, который дает свои плоды. Не надо спешить его отменять. Потому что нужно найти время, чтобы игроки, уже заявившие о себе, имели возможность совершенствоваться дальше. В этом есть необходимость: в этом заинтересована сборная, в этом заинтересованы команды, которым предстоит смена поколений, в том числе, «Зениту».
Также надо отметить появление новых тренеров: тот же Мусаев, тот же Семак, Черевченко... Думаю, мы можем говорить о том, что постепенно выходят на первый план игроки и тренеры, отвечающие современным требованиям. Перспективы здесь во многом будут зависеть от того, насколько удастся найти компромиссы и единство и создать условия, для того чтобы тренеры могли работать без оглядки. На примере того же Семака. Может быть, успех «Зенита» и связан с тем, что удалось Семаку пригласить и Азмуна, и Ракицкого, и Барриоса. Это в целом и усилило конкуренцию, и укрепило позиции в обороне, и в средней линии, и в атаке. Этот фактор, когда подменяются рычаги управления в команде, очень важен. Прерогатива в принятии решения, прежде всего, конечно, за главным тренером. Но необходимо единство, чего, может быть, иногда другим командам не хватает.
- Вы уже отметили, что этого сейчас не хватает в «Спартаке».
- Да. При всем том доверии, достаточно было провести два-три матча нестабильно, с поражением, как буквально все изменилось. Диаметрально противоположно. Если говорить о доверии к Кононову, то уже выдвигаются какие-то, мне кажется, не совсем понятные требования какого-то результата. Нужно время, для того чтобы можно было внести необходимые коррективы.
- Сейчас как раз ведутся активные споры на тему подходит ли Кононов «Спартаку» или нет.
- Есть критерии определения? Да, был Аленичев, был Карпин, был Черчесов... Мы говорим о том, что результата не было. Был Каррера - далеко не спартаковский тренер. И по стилю, и по менталитету. Тем не менее «Спартак» стал чемпионом. Но подкрепить это потом не удалось. В силу того, что не было консенсуса, не было единства. И атмосфера внутри команды, видимо, была главным фактором, во многом поспособствовавшим дестабилизации. Внутренние конфликты между игроками и тренерами всегда чреваты. Это неизбежно, когда в коллективе появляются лидеры, подминающие ядро команды. И это, конечно, влияет на качество игры. И всего этого было достаточно даже для выдающихся тренеров. Моуринью, например, достаточно было конфликтов с Рамосом и Касильясом. Бывает, что, казалось бы, есть хорошие игроки, но выстроить рабочие отношения очень сложно. Объединить команду - главная задача тренера. Он для того и необходим, чтобы игроки были командой, а не каждый играл сам по себе. Это самый важный вопрос. Казалось бы, Сульшер, который принял «МЮ», сделал какой-то непредсказуемый результат на определенном этапе. Но стоило появиться информации о предложении для Погба, для других игроков и для тех, кто будет уходить из команды - мы увидели, чем это закончилось: команда занимает 6 место в таблице. Это хрупкий мир, когда в команде нет системы выстроенных взаимоотношений. Рабочая атмосфера и концепция тренера должна быть творчески принята игроками. Они должны ее дополнять. Конечно, здесь многое зависит и от харизмы тренера, и от умения убеждать.
- Кононов, как считаете, умеет убеждать?
- Мне сложно говорить о Кононове, потому что я его не знаю. Я могу говорить о Семаке, как об игроке. Могу говорить о его человеческих качествах - он мне очень симпатичен. Он для меня входит в число десяти игроков, которых приятно вспомнить. Их отличала интеллигентность и человеческие качества. Когда он работал в качестве главного тренера в «Уфе», я в целом очень положительно относился к этому. В то же время был против того, чтобы в нашем футболе продолжилась эпопея иностранных тренеров.
- Семака, которому сейчас всего 43 года, должно быть, ждет большое тренерское будущее?
- Думаю, что проделанная работа заключается в том, что мы видим результаты, принятые в футбольном мире, но не подкрепленные победой - это только участие. Да, мы можем отмечать старательность, эмоциональность. Эмоционально - да. Но это не подкреплено победой. Должна быть большая победа. Но 42-43 года - это очень хороший возраст. Когда мне было 42, мы стали олимпийскими чемпионами. Мало кто тогда верил в это достижение, в то, что можно создать такую команду, что можно было побеждать выдающихся футболистов. Но в том-то и феномен, когда тренеру удается материализовать идею и верить в то, что невозможное под силу сделать возможным. И та уверенность игроков, тот характер победителей были сформированы. Это был тяжелый путь и, я бы сказал, в какой-то степени нестандартный. Даже в подготовке команды, когда было необходимо пойти против клубных тренеров, против тренерского совета и выезжать в феврале на подготовительные сборы в Индию. И еще надо было отстоять это. Ну, мы видим результат. Тогда же, когда уже была сборная России, мы видели уже совершенно другую обстановку, когда в сборную не отпускали игроков из клубов. Но все равно команда уже была сформирована, и появилось много игроков, которые позже вышли и на чемпионат мира 2002 года... Так что создание команды и видение того, какая она должна быть - самое важное сейчас для Семака, а не то, как отпраздновать чемпионство. К этому надо отнестись критически. Сейчас на первом месте - то, какая должна быть команда, какие цели, какие задачи, подготовка к Лиге чемпионов...
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