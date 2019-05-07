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Россия РПЛ 2018/19 
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# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Анатолий Бышовец: самое важное для Семака сейчас - создание команды, а не то, как отпраздновать чемпионство

Анатолий Бышовец: самое важное для Семака сейчас - создание команды, а не то, как отпраздновать чемпионство Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец в интервью Rusfootball.info прокомментировал досрочное чемпионство «Зенита», отметил серьезный вклад Сергея Семака в успех команды, а также поделился мнением по поводу выступления в чемпионате России пятерки сильнейших команд.

- Удивило то, что «Зенит» стал чемпионом за три тура до завершения сезона?

- В принципе все это во многом было предсказуемо: отрыв в 8 очков - этого достаточно, чтобы в последних трех турах рассчитывать на досрочное чемпионство, - приводит слова Бышовца корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Да, по ходу чемпионата мы говорили о том, что «Зениту» где-то не хватало стабильности, но мы видели, что и преследователи были далеки от последовательности. Думаю, что Сергею Семаку удалось создать в команде нужную атмосферу и объединить игроков - это очень важный вопрос, особенно на заключительном этапе. Игроки поверили в него.

- Что скажете о выступлении других участников чемпионата, по ходу сезона считавшихся претендентами на золото?

- Что касается ЦСКА, то команда испытывает большие проблемы с составом. Здесь есть и объективные причины. Потому что молодежи не всегда хватает стабильности. А вот у «Локомотива» - опытный состав, не уступающий «Зениту» и многим другим командам. Но здесь проблема качества. И это сказалось в игре с «Арсеналом», когда не нашли пути к воротам соперника. «Краснодар»? Он, по-моему, здесь стоит особняком. Думаю, что команде не хватило в отдельных играх рациональности для логического завершения матча. В последнем же матче с «Ростовом» изменила удача, и в то же время умение сыграть практично. Но думаю, что по зрелищности, концепции и реализации игры «Краснодар» выглядит несколько предпочтительнее соперников. С ним играть всегда интересно, потому что команда всегда атакует. Что касается красно-белых, то «Спартак» перестраивается на ходу. Все идет по плану Кононова. Здесь есть, конечно, и издержки и инерция сохранения напряженности в команде. И, я думаю, что не только внутри команды. И по трибунам мы видим, что единства все-таки нет.

Тем не менее отметил бы появление в составе спартаковцев молодых игроков. Впрочем, как и в ЦСКА, как и в «Краснодаре» - мне кажется, это результат того лимита на легионеров, который дает свои плоды. Не надо спешить его отменять. Потому что нужно найти время, чтобы игроки, уже заявившие о себе, имели возможность совершенствоваться дальше. В этом есть необходимость: в этом заинтересована сборная, в этом заинтересованы команды, которым предстоит смена поколений, в том числе, «Зениту».

Также надо отметить появление новых тренеров: тот же Мусаев, тот же Семак, Черевченко... Думаю, мы можем говорить о том, что постепенно выходят на первый план игроки и тренеры, отвечающие современным требованиям. Перспективы здесь во многом будут зависеть от того, насколько удастся найти компромиссы и единство и создать условия, для того чтобы тренеры могли работать без оглядки. На примере того же Семака. Может быть, успех «Зенита» и связан с тем, что удалось Семаку пригласить и Азмуна, и Ракицкого, и Барриоса. Это в целом и усилило конкуренцию, и укрепило позиции в обороне, и в средней линии, и в атаке. Этот фактор, когда подменяются рычаги управления в команде, очень важен. Прерогатива в принятии решения, прежде всего, конечно, за главным тренером. Но необходимо единство, чего, может быть, иногда другим командам не хватает.

- Вы уже отметили, что этого сейчас не хватает в «Спартаке».

- Да. При всем том доверии, достаточно было провести два-три матча нестабильно, с поражением, как буквально все изменилось. Диаметрально противоположно. Если говорить о доверии к Кононову, то уже выдвигаются какие-то, мне кажется, не совсем понятные требования какого-то результата. Нужно время, для того чтобы можно было внести необходимые коррективы.

- Сейчас как раз ведутся активные споры на тему подходит ли Кононов «Спартаку» или нет.

- Есть критерии определения? Да, был Аленичев, был Карпин, был Черчесов... Мы говорим о том, что результата не было. Был Каррера - далеко не спартаковский тренер. И по стилю, и по менталитету. Тем не менее «Спартак» стал чемпионом. Но подкрепить это потом не удалось. В силу того, что не было консенсуса, не было единства. И атмосфера внутри команды, видимо, была главным фактором, во многом поспособствовавшим дестабилизации. Внутренние конфликты между игроками и тренерами всегда чреваты. Это неизбежно, когда в коллективе появляются лидеры, подминающие ядро команды. И это, конечно, влияет на качество игры. И всего этого было достаточно даже для выдающихся тренеров. Моуринью, например, достаточно было конфликтов с Рамосом и Касильясом. Бывает, что, казалось бы, есть хорошие игроки, но выстроить рабочие отношения очень сложно. Объединить команду - главная задача тренера. Он для того и необходим, чтобы игроки были командой, а не каждый играл сам по себе. Это самый важный вопрос. Казалось бы, Сульшер, который принял «МЮ», сделал какой-то непредсказуемый результат на определенном этапе. Но стоило появиться информации о предложении для Погба, для других игроков и для тех, кто будет уходить из команды - мы увидели, чем это закончилось: команда занимает 6 место в таблице. Это хрупкий мир, когда в команде нет системы выстроенных взаимоотношений. Рабочая атмосфера и концепция тренера должна быть творчески принята игроками. Они должны ее дополнять. Конечно, здесь многое зависит и от харизмы тренера, и от умения убеждать.

- Кононов, как считаете, умеет убеждать?

- Мне сложно говорить о Кононове, потому что я его не знаю. Я могу говорить о Семаке, как об игроке. Могу говорить о его человеческих качествах - он мне очень симпатичен. Он для меня входит в число десяти игроков, которых приятно вспомнить. Их отличала интеллигентность и человеческие качества. Когда он работал в качестве главного тренера в «Уфе», я в целом очень положительно относился к этому. В то же время был против того, чтобы в нашем футболе продолжилась эпопея иностранных тренеров.

- Семака, которому сейчас всего 43 года, должно быть, ждет большое тренерское будущее?

- Думаю, что проделанная работа заключается в том, что мы видим результаты, принятые в футбольном мире, но не подкрепленные победой - это только участие. Да, мы можем отмечать старательность, эмоциональность. Эмоционально - да. Но это не подкреплено победой. Должна быть большая победа. Но 42-43 года - это очень хороший возраст. Когда мне было 42, мы стали олимпийскими чемпионами. Мало кто тогда верил в это достижение, в то, что можно создать такую команду, что можно было побеждать выдающихся футболистов. Но в том-то и феномен, когда тренеру удается материализовать идею и верить в то, что невозможное под силу сделать возможным. И та уверенность игроков, тот характер победителей были сформированы. Это был тяжелый путь и, я бы сказал, в какой-то степени нестандартный. Даже в подготовке команды, когда было необходимо пойти против клубных тренеров, против тренерского совета и выезжать в феврале на подготовительные сборы в Индию. И еще надо было отстоять это. Ну, мы видим результат. Тогда же, когда уже была сборная России, мы видели уже совершенно другую обстановку, когда в сборную не отпускали игроков из клубов. Но все равно команда уже была сформирована, и появилось много игроков, которые позже вышли и на чемпионат мира 2002 года... Так что создание команды и видение того, какая она должна быть - самое важное сейчас для Семака, а не то, как отпраздновать чемпионство. К этому надо отнестись критически. Сейчас на первом месте - то, какая должна быть команда, какие цели, какие задачи, подготовка к Лиге чемпионов...
Теги: Бышовец Семак Зенит
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