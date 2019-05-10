Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Арсенал Тула
Спартак
Ростов
Оренбург
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Курбан Бердыев: это "Рубин" был плох, а не "Локомотив" - хорош

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал разгромное поражение от "Локомотива" (0:4) в 28-м туре чемпионата России.

Большинство слов тренера никто из присутствующих на пресс-конференции журналистов разобрать не смог.

"Победа "Локомотива" заслуженная, много ошибок совершили. Думаю, это "Рубин" был плох, а не "Локомотив" - хорош", - цитирует Бырдева "Спорт-Экспресс".
Теги: Бердыев Рубин Локомотив
Сегодня, 21:33
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(1)
#5  pivo69  Германия (Сегодня, 22:21)
  • -1
  •  (1)
online

а не "Локомотив" - хорош",
И,кстати,никто в послематчевых коментах
не писал,что Локомотив феерил.
Москвичи сыграли добротно,в свою силу,
не прикладывая сверхусилий,
и как выяснилось этого хватило,чтобы
разгромить никакущий Рубин...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#4  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 22:06)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
pfkegjbl 2,
это даже лучше, учитывая сколько дорогостоящих легов у Ахмата, и в чуть меньшей степени у Динамо.
Сейчас покопят деньги а года через два снова вернутся в борьбу за пятерку.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Зенит говно синего льва.
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#3  Робсон   (Сегодня, 22:05)
  • 0
  •  (4)
online

Курбан давай к Нам летом
Регистрация: 1.04.2019 [жалоба]
#2  pfkegjbl 2  Мценск (Сегодня, 21:55)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Lokoflesh
Без легионеров Рубин команда уровня Динамо и Ахмата.

Ну это тоже не плохо. Главное что бы не уровня Анжи.


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 21:36)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Без легионеров Рубин команда уровня Динамо и Ахмата.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Зенит говно синего льва.
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама