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Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Арсенал Тула
Спартак
Ростов
Оренбург
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 27 19
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Вячеслав Подберезкин: надеемся, что стыковых матчей для "Рубина" не случится

Полузащитник "Рубина" Вячеслав Подберезкин прокомментировал крупное поражение от "Локомотива" (0:4) в матче РПЛ.

"Хотелось бы извиниться перед болельщиками. Что касается удаления-честное слово, я не знал, что у меня была желтая карточка в первом тайме. Пенальти-плохое начало матча, дальше было уже тяжело отыграться, хоть моменты и были.

Мы стараемся показывать хорошую игру. Все соперники сейчас борются за места, и каждый матч для нас важный. Хорошо сыграли со «Спартаком», но такие игры, как сегодня, тоже бывают - надо сделать работу над ошибками и идти дальше.

Переходные матчи? Надеемся, такого не случится, настраиваемся на победу в оставшихся матчах.

Согласен ли с пенальти? Надо повтор посмотреть, мне показалось, что была просто борьба. Может, локтем задел, не знаю сейчас", - цитирует Подберезкина Sport24.ru.
Теги: Подберезкин Рубин Локомотив
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