Россия РПЛ 2018/19
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09:32
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09:22
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05:31
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Сергей Шнуров: три человека в красном сказали: "Гадость" - это не все фаны "Спартака"
Лидер группы "Ленинград" и болельщик "Зенита" Сергей Шнуров высказался о предстоящем концерте на домашнем стадионе "Спартака" "Открытие Арена" в Москве.
"Любое обобщение — это всего лишь обобщение. Если три человека в красных майках сказали: "Ой, какая гадость" — это не "фаны "Спартака", а просто три человека. Активная часть фанатов присутствовала на концерте в 2017 году, и всё было окей.
Я рассматриваю стадион как площадку, у меня нет к нему никакого ритуального отношения. Если на "Зенит Арене" будет выступать группа Rammstein, ну и что? Футбол — это футбол, а музыка — это музыка. Давайте одно с другим не мешать", - цитирует Шнурова "Чемпионат.сом".
"Любое обобщение — это всего лишь обобщение. Если три человека в красных майках сказали: "Ой, какая гадость" — это не "фаны "Спартака", а просто три человека. Активная часть фанатов присутствовала на концерте в 2017 году, и всё было окей.
Я рассматриваю стадион как площадку, у меня нет к нему никакого ритуального отношения. Если на "Зенит Арене" будет выступать группа Rammstein, ну и что? Футбол — это футбол, а музыка — это музыка. Давайте одно с другим не мешать", - цитирует Шнурова "Чемпионат.сом".
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