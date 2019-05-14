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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Сергей Шнуров: три человека в красном сказали: "Гадость" - это не все фаны "Спартака"

Лидер группы "Ленинград" и болельщик "Зенита" Сергей Шнуров высказался о предстоящем концерте на домашнем стадионе "Спартака" "Открытие Арена" в Москве.

"Любое обобщение — это всего лишь обобщение. Если три человека в красных майках сказали: "Ой, какая гадость" — это не "фаны "Спартака", а просто три человека. Активная часть фанатов присутствовала на концерте в 2017 году, и всё было окей.

Я рассматриваю стадион как площадку, у меня нет к нему никакого ритуального отношения. Если на "Зенит Арене" будет выступать группа Rammstein, ну и что? Футбол — это футбол, а музыка — это музыка. Давайте одно с другим не мешать", - цитирует Шнурова "Чемпионат.сом".
Теги: Спартак
Сегодня, 10:38
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