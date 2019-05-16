Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
Спартак
ЦСКА
Арсенал Тула
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Адвокат Кирилла Кокорина: апелляцию подадим 20 мая

Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, сообщил, когда буден подана апелляция на приговор подзащитному.

8 мая Пресненский районный суд Москвы осудил Кокорина-младшего, его брата, форварда "Зенита" Александра Кокорина, детского тренера Александра Протасовицкого и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева. Двое первых получили по полтора года колонии общего режима, Протасовицкий и Мамаев – по 1 году и 5 месяцев.

- Только вчера побывал в изоляторе, согласовали позицию с Кириллом. Будем подавать апелляцию в понедельник, 20 мая - сказал Барик.

- С какими надеждами?

- Устали на что-то надеяться. Считаем приговор несправедливым, полагаем, что показания свидетелей не получили никакой оценки. Решение суда полностью построено на однобоком толковании слов потерпевших. За основу взяты их показания, как самые искренние, истинные и единственно верные. Считаем, что суд должен был проявить больше гуманности. У нас один эпизод убрали из четырех. При этом наказание никак не смягчено - все, что просил прокурор, исполнено. Мы думаем, что это неправильно и незаконно.

Возможно, Мосгорсуд проявит какую-то гуманность и с учетом нарушений в ходе дела смягчит наказание.

- В течение какого времени рассмотрят апелляцию?

- По общим правилам: за полтора-два месяца.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин
Сегодня, 18:52
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама