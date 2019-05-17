"Ахмат" и "Ростов" не получили лицензии УЕФА

По итогам заседания Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов лицензии УЕФА не были получены двумя клубами из РПЛ - грозненским "Ахматом" и "Ростовом"Также лицензию РФС II (она необходима командам, которые играют в ФНЛ) не получил махачкалинский "Анжи" из-за финансовых трудностей. Если команда не отдаст долги в ближайшее время, клуб лишат профессионального статуса.