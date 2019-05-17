Россия РПЛ 2018/19 
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Оренбург
Рубин
Урал
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Крылья Советов
Уфа
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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"Ахмат" и "Ростов" не получили лицензии УЕФА

По итогам заседания Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов лицензии УЕФА не были получены двумя клубами из РПЛ - грозненским "Ахматом" и "Ростовом"

Также лицензию РФС II (она необходима командам, которые играют в ФНЛ) не получил махачкалинский "Анжи" из-за финансовых трудностей. Если команда не отдаст долги в ближайшее время, клуб лишат профессионального статуса.

Президент "Анжи": желание Роберто Карлоса помочь – реакция нормального дагестанца!
Теги: Ахмат Ростов Анжи
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#1  cska1971  Москва (Сегодня, 19:56)
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А им нафига?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
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