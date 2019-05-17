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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Роман Павлюченко назвал ошибкой переход Смолова в "Локомотив"

Экс-нападающий "Спартака" и "Тоттенхэма" Роман Павлюченко считает, что форвард "Локомотива" Федор Смолов не может найти себя в новом клубе.

– На мой взгляд, Федор ошибся с переходом в "Локомотив". Это мое мнение, никому не навязываю. И раньше говорил, что Смолову лучше остаться в "Краснодаре" – либо уехать в Европу. Считал, что парень потеряется и в "Спартаке", и в "Локо", куда его активно сватали.

– Но почему?

– Знаете, есть такое выражение: "Нашел свою команду". Вот "Краснодар" – его. Там он много забивал, был бомбардиром. Я на его месте не уходил бы оттуда. От добра добра не ищут. Другое дело, что не знаю всех подробностей трансфера. Может быть, какой-то конфликт произошел или что-то еще.

Но в "Локомотиве" Федор пока никак себя не может обрести. Забьет, потом теряется, потом опять забьет... Видно, что Смолов находится не в своей тарелке, ощущается, что не получается стать лидером как в "Краснодаре". Пока ему тяжеловато. Дай бог, чтобы в дальнейшем все сложилось, – сказал Павлюченко.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Павлюченко Смолов Локомотив
Вчера, 22:45
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