"МЮ", "Сити", "Барса", "Челси" и "Бавария" интересуются Марио Фернандесом

Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер
|38
|52
|10
|Вест Хэм
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон
|38
|36
|18
|Кардифф
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд
|38
|16
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АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Бавария
|33
|75
|2
|Боруссия Д
|33
|73
|3
|РБ Лейпциг
|33
|66
|4
|Боруссия М
|33
|55
|5
|Байер
|33
|55
|6
|Айнтрахт Ф
|33
|54
|...
|18
|Нюрнберг
|33
|19
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Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес попал в сферу интересов пяти топ-клубов Европы. Об этом сообщает журналист Гильем Балаге в своем твиттере.
По словам журналиста, приобрести игрока сборной России рассчитывают "МЮ", "Ман Сити", "Бавария", "Барселона" и "Челси". Сумма трансфера может составить порядка 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что защитник может перейти в "Зенит", и агент игрока не исключал такого варианта.
По словам журналиста, приобрести игрока сборной России рассчитывают "МЮ", "Ман Сити", "Бавария", "Барселона" и "Челси". Сумма трансфера может составить порядка 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что защитник может перейти в "Зенит", и агент игрока не исключал такого варианта.
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