Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
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Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль 38 97
3 Челси 38 72
4 Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал 38 70
6 Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон 38 54
9 Лестер  38 52
10 Вест Хэм 38 52
11 Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл 38 45
14 Борнмут 38 45
15 Бернли 38 40
16 Саутгемптон 38 39
17 Брайтон  38 36
18 Кардифф 38 34
19 Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд 38 16
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"МЮ", "Сити", "Барса", "Челси" и "Бавария" интересуются Марио Фернандесом

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес попал в сферу интересов пяти топ-клубов Европы. Об этом сообщает журналист Гильем Балаге в своем твиттере.

По словам журналиста, приобрести игрока сборной России рассчитывают "МЮ", "Ман Сити", "Бавария", "Барселона" и "Челси". Сумма трансфера может составить порядка 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что защитник может перейти в "Зенит", и агент игрока не исключал такого варианта.
Теги: Фернандес ЦСКА Манчестер Юнайтед Челси Бавария Барселона Манчестер Сити
Сегодня, 08:47
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12
(2)
#12  casabl   (Сегодня, 10:01)
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online

Марио-один из нескольких лучших футболистов РФ (не говоря об амплуа).


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#11  Батька   (Сегодня, 10:01)
  • 0
  •  (2)
online

Развод для сенита сейчас 35 выложат ))
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#10  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 09:54)
  • -1
  •  (3)

Не верю. Это просто банальная разводка на деньги всем известного клуба.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#9  pivo69  Германия (Сегодня, 09:44)
  • -1
  •  (1)

В любом клубе не затеряется
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#8  diego milito 22   (Сегодня, 09:40)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Против "Краснодара" и "Зенита" сыграл на своём обычном уровне, уровне команды с пятого места РПЛ, т.е, очень слабо.
и сомнительно, что бы за ниже-средним игроком выстроилась очередь.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#7  avnik  море (Сегодня, 09:19)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
А бомжам то чего бояться? Опубликуют финансовый отчет Газпрома за 2018 год и всего делов. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#6  Колян Безмолвный   (Сегодня, 09:17)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
заслужил!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#5  GS  Москва (Сегодня, 09:16)
  • 0
  •  (2)

лад,
С конкурентов завсегда побольше требуют.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#4  лад  USSR (Сегодня, 09:04)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
В сообщении сказано, что сумма трансфера может составить порядка 25 миллионов евро. Зенит, по инсайдерской информации, предлагает 30 млн.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#3  Manchester United   (Сегодня, 09:03)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«МЮ»
В МЮ,Сити,Барсе нет владельцев русских олигархов,а вот в Членси или Монаку могут снова взять по блату и любую сумму состряпать на коленке,а там и пердив не за горами как с Головиным)
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#2  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 08:56)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Подумаешь какие то там МЮ, Сити, Барса, Челси и Бавария, нет у них шансов против Зенита
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
#1  Fint  Москва (Сегодня, 08:53)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Реал»
Давно пора было ему перебираться в топ-команду, которой он и соответствует.
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
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