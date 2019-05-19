Павел Рожков: последний домашний матч в Премьер-лиге сыграли достойно

Полузащитник "Енисея" Павел Рожков высказался о ничьей с "Динамо" (2:2), передает корреспондент Rusfootball.info Антон Сазонтов.

- Вылетели из Премьер-лиги, но последний домашний матч сыграли достойно. В следующем году будем стараться попасть опять в выслушю лигу.

- Каково для тебя было сыграть в РПЛ, пусть и не сильно много матчей?

- Для меня это большой опыт, первый опыт. Специально ли Аленичева дал сегодня поиграть? Не знаю. Решение тренера.

- Осталась одна игра - с "Зенитом". По силам набрать очки?

- С каждым соперником можно играть, почему нет? Думаю, что по силам.

- Премьер-лига еще вернется в Красноярск?

- Мы будем стараться. Я на это надеюсь.
Теги: Енисей Динамо Рожков
Сегодня, 16:32
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