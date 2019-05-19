Павел Рожков: последний домашний матч в Премьер-лиге сыграли достойно
Полузащитник "Енисея" Павел Рожков высказался о ничьей с "Динамо" (2:2), передает корреспондент Rusfootball.info Антон Сазонтов.
- Вылетели из Премьер-лиги, но последний домашний матч сыграли достойно. В следующем году будем стараться попасть опять в выслушю лигу.
- Каково для тебя было сыграть в РПЛ, пусть и не сильно много матчей?
- Для меня это большой опыт, первый опыт. Специально ли Аленичева дал сегодня поиграть? Не знаю. Решение тренера.
- Осталась одна игра - с "Зенитом". По силам набрать очки?
- С каждым соперником можно играть, почему нет? Думаю, что по силам.
- Премьер-лига еще вернется в Красноярск?
- Мы будем стараться. Я на это надеюсь.
- Вылетели из Премьер-лиги, но последний домашний матч сыграли достойно. В следующем году будем стараться попасть опять в выслушю лигу.
- Каково для тебя было сыграть в РПЛ, пусть и не сильно много матчей?
- Для меня это большой опыт, первый опыт. Специально ли Аленичева дал сегодня поиграть? Не знаю. Решение тренера.
- Осталась одна игра - с "Зенитом". По силам набрать очки?
- С каждым соперником можно играть, почему нет? Думаю, что по силам.
- Премьер-лига еще вернется в Красноярск?
- Мы будем стараться. Я на это надеюсь.