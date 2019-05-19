Владимир Пильгуй: по игре и подбору игроков "Динамо" должно находиться на 9-10 месте

Бывший вратарь сборной СССР и "Динамо" Владимир Пильгуй в интервьюпрокомментировал игру своей экс-команды в матче 29-го тура Премьер-Лиги против "Енисея" (2:2).Тяжело сказать почему упустили победу. Может, ведя в счёте команда дважды успокаивалась, ведь одно очко устраивало "Динамо", это психологический фактор. Мы вновь забили два, правда, один с пенальти, а во втором, наверное, момент и не особо голевой был... но сама игра не понравилась, играли без души. Связываю это всё-таки с тем, что команде не очень многое нужно было в этой встрече, ничейный результат устраивал, учитывая как сыграли днём ранее главные конкуренты в борьбе за избежание стыковых матчей. Сегодня довольствовались малым из-за этого.Вообще печально, что мы боремся за выживание. Я весь сезон говорил о том, что по игре и подбору футболистов мы должны располагаться на 9-10 месте, но учитывая что сейчас мы на 12-м, я расцениваю это как не очень хороший результат.Не зная финансовых возможностей после этого сезона - сейчас сложно рассуждать. А вообще нам много каких изменений нужно делать. Если верить СМИ - многие игроки не продлевают контракты, ну или с ними не подписывает клуб. Ситуация непонятная, но я думаю, что, скорее всего, будут большие изменения, и судя по заявлениям представителей банка ВТБ об увеличении бюджета, значит, будут приходить футболисты более высокой квалификации.Если я всё правильно понимаю, при победе и нужных результатах в параллельных матчах "Динамо" может забраться в таблице чуть выше. Но главным стимулом будет игра на новом стадионе, который, скорее всего, примет матч. И этот фактор должен добавить силёнок. А туляки будут стремиться подняться выше, они же претендуют на Лигу Европы. И вообще между игрой "Арсенала" и "Динамо" есть заметная разница: команда Черевченко играет на более высоких скоростях, более целеустремлённо и нацелено на атаку, единоборства. К сожалению, сегодня у "Динамо" в Красноярске я этого не увидел. Но надеюсь, что фактор нового стадиона положительно скажется на настрое и игре "бело-голубых" в заключительном матче сезона.