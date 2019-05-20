РФС сообщил о проведении расследования в отношении игрока ФНЛ по обвинению в применении допинга
Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте сообщил о начале расследования в отношении неназванного игрока ФНЛ по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Инициатором расследования является РАА РУСАДА.
"РФС получил от РАА РУСАДА информационное письмо о возбуждении дисциплинарного дела о возможном нарушении антидопинговых правил одним из футболистов клуба ФНЛ.
Согласно данным РАА РУСАДА в допинг-пробе этого футболиста, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция. В связи с этим РФС совместно с ФНЛ проведет внутреннее расследование, результаты которого будут переданы в дисциплинарный комитет РАА РУСАДА.
Российский футбольный союз подчеркивает, что в отношении всех нарушителей антидопинговых правил всегда будут применяться максимально жесткие меры", - говорится в заявлении РФС.
"РФС получил от РАА РУСАДА информационное письмо о возбуждении дисциплинарного дела о возможном нарушении антидопинговых правил одним из футболистов клуба ФНЛ.
Согласно данным РАА РУСАДА в допинг-пробе этого футболиста, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция. В связи с этим РФС совместно с ФНЛ проведет внутреннее расследование, результаты которого будут переданы в дисциплинарный комитет РАА РУСАДА.
Российский футбольный союз подчеркивает, что в отношении всех нарушителей антидопинговых правил всегда будут применяться максимально жесткие меры", - говорится в заявлении РФС.