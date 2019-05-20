Шамиль Лахиялов: у "Спартака" снова в команде нет единства
Президент клуба ПФЛ "Легион-Динамо" Шамиль Лахиялов подвёл предварительные итоги нынешнего сезона в РПЛ.
"Мне ближе атакующий, комбинационный футбол, а не забросы на рослых форвардов. Надеялся, что "Краснодар2 бросится в погоню за лидером. И был момент, когда в случае победы дома над "Уфой" краснодарцы обошли бы соперника в таблице. Но они сыграли вничью, а "Зенит" весной ушёл в отрыв.
"Локомотив" провалил старт сезона – они как бы искали свою игру, не забивали, не побеждали. Потом бросились наверстывать упущенное, но… ЦСКА? Относительно слабый для них сезон, но там понятно… Смена поколений в команде, полностью обновлённая оборона, много новой молоёжи.
У "Спартака" снова в команде нет единства. Болельщики, игроки, старые и новые тренеры, руководство клуба – все каждый сам по себе…" - цитирует Лахиялова "Молодёжь Дагестана".
"Мне ближе атакующий, комбинационный футбол, а не забросы на рослых форвардов. Надеялся, что "Краснодар2 бросится в погоню за лидером. И был момент, когда в случае победы дома над "Уфой" краснодарцы обошли бы соперника в таблице. Но они сыграли вничью, а "Зенит" весной ушёл в отрыв.
"Локомотив" провалил старт сезона – они как бы искали свою игру, не забивали, не побеждали. Потом бросились наверстывать упущенное, но… ЦСКА? Относительно слабый для них сезон, но там понятно… Смена поколений в команде, полностью обновлённая оборона, много новой молоёжи.
У "Спартака" снова в команде нет единства. Болельщики, игроки, старые и новые тренеры, руководство клуба – все каждый сам по себе…" - цитирует Лахиялова "Молодёжь Дагестана".