Агент Чернова: возможно, летом будем думать об аренде из ЦСКА, парню надо играть

Вадим Шпинёв, агент защитника ЦСКА Никиты Чернова, высказался о перспективах футболиста в московском клубе.

"У Чернова ситуация обыкновенная. Клуб говорит, что на него рассчитывает. Никита старается, пытается доказывать свою состоятельность. Но сейчас главный тренер опирается на других футболистов. Что касается его будущего, то, возможно, летом будем думать об аренде. Парню ведь надо играть", - цитирует Шпинёва "Чемпионат".
Теги: Чернов ЦСКА
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