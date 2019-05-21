Вратарь "Динамо" Зириков может бесплатно перейти в чешский клуб

Вратарём московского "Динамо" Иваном Зириковым интересуется чешский клуб "Дукла".Скауты обратили внимание на 21-летнего футболиста во время игр сборной России U20. Стоит отметить, что контракт Зирикова истекает летом, поэтому он может присоединиться к пражскому клубу на правах свободного агента.