Вратарь "Динамо" Зириков может бесплатно перейти в чешский клуб
Вратарём московского "Динамо" Иваном Зириковым интересуется чешский клуб "Дукла".
Скауты обратили внимание на 21-летнего футболиста во время игр сборной России U20. Стоит отметить, что контракт Зирикова истекает летом, поэтому он может присоединиться к пражскому клубу на правах свободного агента.
"Чемпионат.сом"
Скауты обратили внимание на 21-летнего футболиста во время игр сборной России U20. Стоит отметить, что контракт Зирикова истекает летом, поэтому он может присоединиться к пражскому клубу на правах свободного агента.
"Чемпионат.сом"