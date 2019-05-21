Сергей Балахнин: "Локомотив" имеет гораздо больше шансов на трофей
Экс-тренер сборной России Сергей Балахнин считает, что у "Локомотива" больше шансов, чем у "Урала" на победу в финале Олимп-Кубка России. Тем не менее, он считает, что исход встречи непредсказуем.
"Всегда трудно прогнозировать, как сложится финальная игра. Но, на мой взгляд, "Локомотив" имеет гораздо больше шансов на трофей. К тому же, "Урал" потерял очень важного игрока. Но случиться может все что угодно. Исход непредсказуем", – цитируют Балахнина "Известия".
"Всегда трудно прогнозировать, как сложится финальная игра. Но, на мой взгляд, "Локомотив" имеет гораздо больше шансов на трофей. К тому же, "Урал" потерял очень важного игрока. Но случиться может все что угодно. Исход непредсказуем", – цитируют Балахнина "Известия".