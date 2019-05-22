Свидетель по делу Мамаева и Кокорина, выпавшая из окна, выживет
Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро "Бишенов и Партнеры" прокомментировал инцидент в Праге, где из окна выпала россиянка Екатерина Бобкова, проходящая свидетельницей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
"Состояние Екатерины оценивается как стабильное. Врачи боролись за ее жизнь, даже ввели в искусственную кому", - цитирует Адвоката "Звезда".
В настоящий момент врачи дают прогнозы, что россиянка будет жить. Однако восстанавливать здоровье до нормального уровня придётся долго.
"Состояние Екатерины оценивается как стабильное. Врачи боролись за ее жизнь, даже ввели в искусственную кому", - цитирует Адвоката "Звезда".
В настоящий момент врачи дают прогнозы, что россиянка будет жить. Однако восстанавливать здоровье до нормального уровня придётся долго.