Виктор Классон: летом посмотрим, какие будут трансферные предложения
Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон рассказал о том, есть ли у него предложения от других клубов.
- К вам есть интерес от других клубов?
- Сейчас больше сконцентрирован на концовке сезона. Нужно хорошо закончить сезон, а потом вернемся на трансферный рынок и посмотрим, какие будут предложения. Но сейчас предложений нет.
Rusfootball.info
- К вам есть интерес от других клубов?
- Сейчас больше сконцентрирован на концовке сезона. Нужно хорошо закончить сезон, а потом вернемся на трансферный рынок и посмотрим, какие будут предложения. Но сейчас предложений нет.
Rusfootball.info