Виктор Классон: летом посмотрим, какие будут трансферные предложения

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон рассказал о том, есть ли у него предложения от других клубов.

- К вам есть интерес от других клубов?

- Сейчас больше сконцентрирован на концовке сезона. Нужно хорошо закончить сезон, а потом вернемся на трансферный рынок и посмотрим, какие будут предложения. Но сейчас предложений нет.

Rusfootball.info
Теги: Классон Краснодар
Сегодня, 19:02
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама