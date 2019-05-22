Виктор Классон: летом посмотрим, какие будут трансферные предложения

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон рассказал о том, есть ли у него предложения от других клубов.- Сейчас больше сконцентрирован на концовке сезона. Нужно хорошо закончить сезон, а потом вернемся на трансферный рынок и посмотрим, какие будут предложения. Но сейчас предложений нет.