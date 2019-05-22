"Арсенал" поблагодарил "Локомотив" за путевку в Лигу Европы

??Сбылась мечта многих поколений тульских болельщиков: «Арсенал» - в Лиге Европы! 6-е место оружейников в РПЛ и победа «Локомотива» в Кубке России дали нам путевку в еврокубки. Поздравляем с этим успехом команду и всех поклонников красно-желтых! Лига Европы, встречай «Арсенал»! pic.twitter.com/0MlSyhsD8Q — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) May 22, 2019

Тульский "Арсенал" поздравил "Локомотив" с победой в Олимп Кубке России и поблагодарил за возможность выступить в Лиге Европы в следующем сезоне."Сбылась мечта многих поколений тульских болельщиков: "Арсенал" в Лиге Европы! Шестое место "Арсенала" в РПЛ и победа "Локомотива" в Кубке России дали нам путевку в еврокубки.Поздравляем с этим успехом команду и всех поклонников красно-желтых! Лига Европы, встречай "Арсенал".Поздравляем "Локомотив" и спасибо за Лигу Европы", – говорится в сообщении официального твиттера "Арсенала".