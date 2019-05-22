"Арсенал" поблагодарил "Локомотив" за путевку в Лигу Европы

Тульский "Арсенал" поздравил "Локомотив" с победой в Олимп Кубке России и поблагодарил за возможность выступить в Лиге Европы в следующем сезоне.

"Сбылась мечта многих поколений тульских болельщиков: "Арсенал" в Лиге Европы! Шестое место "Арсенала" в РПЛ и победа "Локомотива" в Кубке России дали нам путевку в еврокубки.

Поздравляем с этим успехом команду и всех поклонников красно-желтых! Лига Европы, встречай "Арсенал".

Поздравляем "Локомотив" и спасибо за Лигу Европы", – говорится в сообщении официального твиттера "Арсенала".

Теги: Арсенал Локомотив Урал
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